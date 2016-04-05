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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3081308230833084>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:51

  vitaliian написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

Зображення

⚡️Наступного року Україна отримуватиме озброєння щомісяця, вже є відповідні домовленості - повідомив міністр оборони Олексій Резніков
▫️Він зазначив, що Україна отримуватиме зброю від США, Німеччини, Франції, Словаччини, Чехії, Румунії та інших країн-партнерів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:59

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:не влаштовує його те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко
  wild.tomcat написав:якщо щось, то ніяких виплат.

Та вже і зі вчорашніх коментів зрозуміло, що життя солдата, який віддав душу й тіло за нашу свободу... оцінюють отак >>>



п.с.
А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко!
А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!

А тепер собі ДУМАЙТЕ!
І живіть з цим!


ви з не виривайте з тексту цитат, так як вам зручно, а а якщо цитуєте, то цитуйте все. тим більша коли це не вам адресувалося.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:01

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  wild.tomcat написав:не влаштовує його те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко
  wild.tomcat написав:якщо щось, то ніяких виплат.

Та вже і зі вчорашніх коментів зрозуміло, що життя солдата, який віддав душу й тіло за нашу свободу... оцінюють отак >>>



п.с.
А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко!
А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!

А тепер собі ДУМАЙТЕ!
І живіть з цим!
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:01

  Успіх написав:
І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

Друже, це ключове.
Справа ж не у броніках...
Не за бронік, так за інше, Ви ж розумієте, можна без проблем пристібатися.
При виплаті коштів... коли напевно розслідування, оформлення і щоб усе чітко по правилам, не дай Бо порушення хоч яке.
А без порушення хоч одного в реалі не може бути.
Якщо ж ще пряміше -- то порушення на порушенні, бо так воно є у мирний час, а в отій обстановці й подавно.

І це добре, що у Вас так.
На відміну від прикладу з судового рішення, де матрос, виявляється, повинен був не виконувати наказ мічмана зачищати катер болгаркою, бо мічман був вихідний, а матрос - у наряді (хоча саме наряд й виконує усі будь-які завдання командирів...).
А чергові усіх ланок частини та відповідальні відморозились, що нічого не знали, не чули. Болгарку)) при обов'язку контролю того, що відбувається в частині.

Матрос визнаний винним.
Що наробили оті командири ...
Матрос же навіть не вгород комусь копав, а катер зачищав, на спекоті.

Так що справа не у броніках, а в головах.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 гру, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:це не вам адресувалося.

Я просто підв'язав ваші слова до вчорашніх інших коментів форумчан - от і все.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:12

Да, тут ЛАД закидав, як це форумчани, які не бачили броніка, обговорюють дане питання.
А як суддя (якась тітонька у мантії), який ніколи не був у військовій частині, розглядає справи, виносить доленосні для когось рішення?
Отож...
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:20

  detroytred написав:
  Успіх написав:
І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

Друже, це ключове.
Справа ж не у броніках...
Не за бронік, так за інше, Ви ж розумієте, можна без проблем пристібатися.
При виплаті коштів... коли напевно розслідування, оформлення і щоб усе чітко по правилам, не дай Бо порушення хоч яке.
А без порушення хоч одного в реалі не може бути.
Якщо ж ще пряміше -- то порушення на порушенні, бо так воно є у мирний час, а в отій обстановці й подавно.

І це добре, що у Вас так.
На відміну від прикладу з судового рішення, де матрос, виявляється, повинен був не виконувати наказ мічмана зачищати катер болгаркою, бо мічман був вихідний, а матрос - у наряді (хоча саме наряд й виконує усі будь-які завдання командирів...).
А чергові усіх ланок частини та відповідальні відморозились, що нічого не знали, не чули. Болгарку)) при обов'язку контролю того, що відбувається в частині.

Матрос визнаний винним.
Що наробили оті командири ...
Матрос же навіть не вгород комусь копав, а катер зачищав, на спекоті.

Так що справа не у броніках, а в головах.


а давайте на це подивимося так - ви ж напевно в курсі, що дуже часто вживають, і вживають зайвого. на жаль, так є. далі виникає "диспут", під час якого доволі часто хапаються за зброю. і таке на жаль, є. і от давайте розглянемо випадок, коли в результаті "диспуту" один з диспутантів "все", в самому прямому розумінні (на щастя про таке не чув, хоча як насправді, хто зна). як би мало на це реагувати керівництво? це ж саме що не є грубе порушення тб і будь яких правил - уставів, правил поводження зі зброєю і хз чого там ще. і от- винести все нагора і проводити розслідування, з усіма наслідками, і списанням на небойові втрати? так це ж повна дупа для всіх, включаючи безпосередніх командирів та і командування частини. а учаснику - взагалі грати. та і командирам теж можливо. чи вам це не знати. і інший варіант - замяти, і списати на бойові втрати, теж з усіма наслідками. з якого такого буя? от як бути? от вам і правила і їх дотримання.
пс. в мене знайомий на свого підлеглого рапорт так написав, далі суд, штраф і все таке (він сам його туди особисто возив), так його ще командування частини дурнем намагалося зробити, типу "що не міг сам вирішити якось"? а як вирішити, якщо чудак бухає, на зауваження і вмовляння не реагує, і по буху хапається за автомат? вже і за руки ловили, хз що там могло б бути. вільнолюдство, отаке....
ппс у випадку, коли долярчик пише, що командування всеодно сприятиме оформленню виплат, цілком допускаю що це може бути і з причини щоб не оформлювати зайвий раз такий випадок, тому що можна і по шапці заробити, всім причетним. тому роблять як простіше і тихіше. і заодно, ніби як по-людськи виходить віднеслися. імхо, як то кажуть. знаю такі випадки по цивільному, проектую на військове.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:32

wild.tomcat
Теж згоден з Вами.
Це дійсно проблема, що на справжніх порушників важко впливати, а, в принципі, добрячих вояків легко наказати.
Отака ділема.

Тому й кажу -- усе на розсуд командира для конкретного випадку.
Який теж на розтяжці між підлеглими, своїми начальриками, ще й Законом, а також реальними умовами.
Нема там правди...

Моя ж думка: взяли вояка, не влаштовує, то нафіг з війська.
Залишили, не впоралися з ним, то платять і т.д.
У Законі вказано, що у разі загибелі під час виконання ним обов'язків військової служби.
А що він там при цьому порушував, можна навигадувати-вписати в Інструкцію про виплату гору гір.

Стаття про вважання виконання обов'язків військової служби - теж повний капець...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 гру, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:44

  detroytred написав:wild.tomcat
Теж згоден з Вами.
Це дійсно проблема, що на справжніх порушників важко впливати, а, в принципі, добрячих вояків легко наказати.
Отака ділема.

Тому й кажу -- усе на розсуд командира для конкретного випадку.
Який теж на розтяжці між підлеглими, своїми начальриками, ще й Законом, а також реальними умовами.
Нема там правди...

Тут хочеться плюсанути👍 :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:56

  Успіх написав:Тут хочеться плюсанути👍 :D

Коли начальник вночі дзвонить з дому та дає розпорядження, то згідно Закону треба відмовити.
Бо він не вважається таким, що виконує обов'язки військової служби.

А на практиці так постійно.
І що?
Станеться пригода і капець... Крайньому. Тому, хто добре виконував... справу.

А той, що бухав... Йому не дають розпоряджень))

І таких ситуацій безліч. Реала та як воно повинно бути (вимог)) хоч тієї ж техніки безпеки).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 гру, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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