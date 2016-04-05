detroytred написав:wild.tomcat Теж згоден з Вами. Це дійсно проблема, що на справжніх порушників важко впливати, а, в принципі, добрячих вояків легко наказати. Отака ділема.
Тому й кажу -- усе на розсуд командира для конкретного випадку. Який теж на розтяжці між підлеглими, своїми начальриками, ще й Законом, а також реальними умовами. Нема там правди.. Моя ж думка: взяли вояка, не влаштовує, то нафіг з війська. Залишили, не впоралися з ним, то платять і т.д. У Законі вказано, що у разі загибелі під час виконання ним обов'язків військової служби. А що він там при цьому порушував, можна навигадувати-вписати в Інструкцію про виплату гору гір.
Стаття про вважання виконання обов'язків військової служби - теж повний капець...
ну так теж нікуди не годиться. і права, і обов'язки, вони, знаєте, в обох сторін є. а якщо в одних тільки права, в інших тільки обов'язки (і не важливо, в якої сторони що), то так далеко не зайдемо.
Успіх написав:АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Ну наскільки я зрозумів, командири намагаються замяти той момент, що люди були без броніків. Якби це трапилось біля бусолі - тим більше намагались би замяти, знаючи цей момент. Просто памятайте - що броніки ввели не просто так. І навіть в смерть вбита броніком спина - це краще, ніж осколок в спині.
Успіх написав:А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!! Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко! А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!
А тепер собі ДУМАЙТЕ! І живіть з цим!
Думати повинні ті, кому прилітає. До артелерістів кулі не долітають, достатньо протиосколкових кевларових бронежелетів: 1. По вертикалі, через начальство. 2. По горизонталі, через волонтерів. 3. По колу, на пару бронежилетів.
ну так теж нікуди не годиться. і права, і обов'язки, вони, знаєте, в обох сторін є. а якщо в одних тільки права, в інших тільки обов'язки (і не важливо, в якої сторони що), то так далеко не зайдемо.
Теж згоден. Доходимо до кореню. А що в корені? Яка найвища цінність...
Якщо справа, то одне. Якщо *інше*, то друге. Тому й кажу, якщо відверто, то нема правди...
Там он Влад442 учора думки виклав, а відповідей нема... Бо в усьому є межа. І тільки Бог має хоч якесь право пересувати її далі. Тобто робити з людини раба, власність нельзя ні під будь-яким гаслом, ні за яку мету, справу.
До того ж виплата за загибель стає по суті заохоченням за повне!!! виконання вимог. Це ...