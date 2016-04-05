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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3082308330843085>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:56

  detroytred написав:wild.tomcat
Теж згоден з Вами.
Це дійсно проблема, що на справжніх порушників важко впливати, а, в принципі, добрячих вояків легко наказати.
Отака ділема.

Тому й кажу -- усе на розсуд командира для конкретного випадку.
Який теж на розтяжці між підлеглими, своїми начальриками, ще й Законом, а також реальними умовами.
Нема там правди..

Моя ж думка: взяли вояка, не влаштовує, то нафіг з війська.
Залишили, не впоралися з ним, то платять і т.д.
У Законі вказано, що у разі загибелі під час виконання ним обов'язків військової служби.
А що він там при цьому порушував, можна навигадувати-вписати в Інструкцію про виплату гору гір.

Стаття про вважання виконання обов'язків військової служби - теж повний капець...



ну так теж нікуди не годиться. і права, і обов'язки, вони, знаєте, в обох сторін є. а якщо в одних тільки права, в інших тільки обов'язки (і не важливо, в якої сторони що), то так далеко не зайдемо.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!

Ну наскільки я зрозумів, командири намагаються замяти той момент, що люди були без броніків.
Якби це трапилось біля бусолі - тим більше намагались би замяти, знаючи цей момент.
Просто памятайте - що броніки ввели не просто так.
І навіть в смерть вбита броніком спина - це краще, ніж осколок в спині.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко!
А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!

А тепер собі ДУМАЙТЕ!
І живіть з цим!

Думати повинні ті, кому прилітає. До артелерістів кулі не долітають, достатньо протиосколкових кевларових бронежелетів:
1. По вертикалі, через начальство.
2. По горизонталі, через волонтерів.
3. По колу, на пару бронежилетів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:06

  wild.tomcat написав:

ну так теж нікуди не годиться. і права, і обов'язки, вони, знаєте, в обох сторін є. а якщо в одних тільки права, в інших тільки обов'язки (і не важливо, в якої сторони що), то так далеко не зайдемо.

Теж згоден.
Доходимо до кореню.
А що в корені?
Яка найвища цінність...

Якщо справа, то одне.
Якщо *інше*, то друге.
Тому й кажу, якщо відверто, то нема правди...

Там он Влад442 учора думки виклав, а відповідей нема...
Бо в усьому є межа.
І тільки Бог має хоч якесь право пересувати її далі.
Тобто робити з людини раба, власність нельзя ні під будь-яким гаслом, ні за яку мету, справу.

До того ж виплата за загибель стає по суті заохоченням за повне!!! виконання вимог. Це ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Матрос визнаний винним


а як інакше? :mrgreen:
що там трапилось? (стисло нагадайте)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:24

  prodigy написав:
  detroytred написав:Матрос визнаний винним


а як інакше? :mrgreen:
що там трапилось? (стисло нагадайте)

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /91859884/
Повна)) версія.
Це капець...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:38

Знайти б ліки від аватарщини...

  detroytred написав:А той, що бухав... Йому не дають розпоряджень))

І таких ситуацій безліч

І тут прямо "в десятку"!))

Справді безліч історій/ситуацій, коли ти копаєш окоп/їдеш привезти води/стоїш в наряді/рубаєш-носиш дрова і т.д. - але, головне ще в тому, що ти їдеш на вогневу(ризикуєш життям) - бо той "воїн"/аватар - небоєздатний... від слова "взагалі"!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 22 гру, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:39

  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:wild.tomcat
Теж згоден з Вами.
Це дійсно проблема, що на справжніх порушників важко впливати, а, в принципі, добрячих вояків легко наказати.
Отака ділема.

Тому й кажу -- усе на розсуд командира для конкретного випадку.
Який теж на розтяжці між підлеглими, своїми начальриками, ще й Законом, а також реальними умовами.
Нема там правди..

Моя ж думка: взяли вояка, не влаштовує, то нафіг з війська.
Залишили, не впоралися з ним, то платять і т.д.
У Законі вказано, що у разі загибелі під час виконання ним обов'язків військової служби.
А що він там при цьому порушував, можна навигадувати-вписати в Інструкцію про виплату гору гір.

Стаття про вважання виконання обов'язків військової служби - теж повний капець...



ну так теж нікуди не годиться. і права, і обов'язки, вони, знаєте, в обох сторін є. а якщо в одних тільки права, в інших тільки обов'язки (і не важливо, в якої сторони що), то так далеко не зайдемо.

Вже зайшли, на багато більше - у цивільній галузі.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:А той, що бухав... Йому не дають розпоряджень))

І таких ситуацій безліч

І тут прямо "в дястку"!))

Справді безліч історій/ситуацій, коли ти копаєш окоп/їдеш привезти води/стоїш в наряді/рубаєш-носиш дрова і т.д. - але, головне ще в тому, що ти їдеш на вогневу(ризикуєш життям) - бо той "воїн"/аватар - небоєздатний... від слова "взагалі"!

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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:43

  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

За наличные или в долг.
Отсюда смотрите бюджет.
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