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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3082308330843085
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:46

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч

Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.


интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?

Со всеми.
При чём, второе предложение это часть собственной системы, в которую входят Пэтроты.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:51

  Успіх написав:бо той "воїн"/аватар - небоєздатний... від слова "взагалі"!

До того ж, якщо він не дурний, то лежить у броніку. Щоб родичі отримали...

А ті, хто скинув броніка, щоб скоріше та краще виконати справи, ті ... абсолютно неправі))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:56

  detroytred написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Матрос визнаний винним


а як інакше? :mrgreen:
що там трапилось? (стисло нагадайте)

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /91859884/
Повна)) версія.
Це капець...


виноват матрос,т.к работал на высоте без пояса (пог быть не трезвым с ночи)
виноват вахтенный мичман-не проконтролировал выполнение ТБ матросом
виноват руководитель работ, непосредственно отвечающий за зачистку корпуса -не проконтролировал соблюдение ТБ и не обеспечил поясом

остальное -судебная галиматья
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:59

Kudrjavuy

Лідер опозиційної партії ХСС Мартін Хубер закликав федеральний уряд Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, як це вже пообіцяли зробити США. З такою заявою Хубер виступив в ефірі німецького каналу NTV.

Він зазначив, що поставки зброї стали вирішальним елементом західної допомоги Україні у війні проти Росії, а федеральний уряд Німеччини привітав рішення США про передачу Україні своїх ЗРК Patriot.

"І в цьому відношенні ми, природно, також закликаємо федеральний уряд підкріпити слова справою і ще більше підтримати Україну зброєю, в тому числі ЗРК Patriot", – заявив Хубер.

Крім того, голова ХСС в черговий раз закликав уряд Олафа Шольца почати поставку в Україну танків "Леопард".

Американські Patriot будуть поставлені в Україну
Напередодні влада США офіційно оголосила, що вперше поставить Україні батарею ЗРК Patriot. Установки стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму в 1,85 мільярда доларів.

На озброєнні німецької армії також є комплекси Patriot. Після інциденту з падінням ракети на польській території в листопаді Німеччина запропонувала Польщі кілька комплексів Patriot для захисту східного кордону країни від нових подібних інцидентів.

Польський уряд виступив із зустрічною пропозицією - передати німецькі Patriot одразу Україні. Однак офіційний Берлін цю ідею відхилив.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.washingtonpost.com/national ... -patriots/
Дословно: "Существует три различные модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена - ред.).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/22/7381863/
Одна из них, которая является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые они захватили в 2014 году.

Второй уровень - это отвод войск на линии 2014 года.

Третий уровень вывода войск включительно с Донбассом, но не Крымом.

Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отойдут со всей оккупированной территории".

Вот и вскрывается ... - как раз то о чём говорил Чёрновил https://youtu.be/khXAz0Tc1Y4
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:48

  vitaliian написав:Он предпочитает затыкать дефициты в современном вооружении мясом русских мобилизованных.




Можно послушать даже первых 3-4 минуты, но советую полностью

Видео можно разбирать на цитаты.
Каменты там тоже прекрасные
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:01

  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

Не 2000 танків, а 2000 танків та інших одиниць бронетехніки.
Тут цікавий момент - якщо ці 2 тис. включають вже надану, то з машинами класу MRAP уже десь недалеко від 1800-1900 набереться.
Аналогічно з артсистемами: вже передано десь до 250 САУ, 300 буксированих, 100-150 РСЗВ.
sashaqbl
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