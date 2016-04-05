Kudrjavuy написав:Если позволите,... 1. Система интегрирована 2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки. 3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами? или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
Со всеми. При чём, второе предложение это часть собственной системы, в которую входят Пэтроты.
виноват матрос,т.к работал на высоте без пояса (пог быть не трезвым с ночи) виноват вахтенный мичман-не проконтролировал выполнение ТБ матросом виноват руководитель работ, непосредственно отвечающий за зачистку корпуса -не проконтролировал соблюдение ТБ и не обеспечил поясом
Лідер опозиційної партії ХСС Мартін Хубер закликав федеральний уряд Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, як це вже пообіцяли зробити США. З такою заявою Хубер виступив в ефірі німецького каналу NTV.
Він зазначив, що поставки зброї стали вирішальним елементом західної допомоги Україні у війні проти Росії, а федеральний уряд Німеччини привітав рішення США про передачу Україні своїх ЗРК Patriot.
"І в цьому відношенні ми, природно, також закликаємо федеральний уряд підкріпити слова справою і ще більше підтримати Україну зброєю, в тому числі ЗРК Patriot", – заявив Хубер.
Крім того, голова ХСС в черговий раз закликав уряд Олафа Шольца почати поставку в Україну танків "Леопард".
Американські Patriot будуть поставлені в Україну Напередодні влада США офіційно оголосила, що вперше поставить Україні батарею ЗРК Patriot. Установки стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму в 1,85 мільярда доларів.
На озброєнні німецької армії також є комплекси Patriot. Після інциденту з падінням ракети на польській території в листопаді Німеччина запропонувала Польщі кілька комплексів Patriot для захисту східного кордону країни від нових подібних інцидентів.
Польський уряд виступив із зустрічною пропозицією - передати німецькі Patriot одразу Україні. Однак офіційний Берлін цю ідею відхилив.
Дословно: "Существует три различные модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена - ред.). https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/22/7381863/ Одна из них, которая является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые они захватили в 2014 году.
Второй уровень - это отвод войск на линии 2014 года.
Третий уровень вывода войск включительно с Донбассом, но не Крымом.
Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отойдут со всей оккупированной территории".
edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків 💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
Не 2000 танків, а 2000 танків та інших одиниць бронетехніки. Тут цікавий момент - якщо ці 2 тис. включають вже надану, то з машинами класу MRAP уже десь недалеко від 1800-1900 набереться. Аналогічно з артсистемами: вже передано десь до 250 САУ, 300 буксированих, 100-150 РСЗВ.