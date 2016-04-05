До того ж, якщо він не дурний, то лежить у броніку. Щоб родичі отримали...
А ті, хто скинув броніка, щоб скоріше та краще виконати справи, ті ... абсолютно неправі))
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:51
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:56
виноват матрос,т.к работал на высоте без пояса (пог быть не трезвым с ночи)
виноват вахтенный мичман-не проконтролировал выполнение ТБ матросом
виноват руководитель работ, непосредственно отвечающий за зачистку корпуса -не проконтролировал соблюдение ТБ и не обеспечил поясом
остальное -судебная галиматья
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:59
Kudrjavuy
Лідер опозиційної партії ХСС Мартін Хубер закликав федеральний уряд Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, як це вже пообіцяли зробити США. З такою заявою Хубер виступив в ефірі німецького каналу NTV.
Він зазначив, що поставки зброї стали вирішальним елементом західної допомоги Україні у війні проти Росії, а федеральний уряд Німеччини привітав рішення США про передачу Україні своїх ЗРК Patriot.
"І в цьому відношенні ми, природно, також закликаємо федеральний уряд підкріпити слова справою і ще більше підтримати Україну зброєю, в тому числі ЗРК Patriot", – заявив Хубер.
Крім того, голова ХСС в черговий раз закликав уряд Олафа Шольца почати поставку в Україну танків "Леопард".
Американські Patriot будуть поставлені в Україну
Напередодні влада США офіційно оголосила, що вперше поставить Україні батарею ЗРК Patriot. Установки стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму в 1,85 мільярда доларів.
На озброєнні німецької армії також є комплекси Patriot. Після інциденту з падінням ракети на польській території в листопаді Німеччина запропонувала Польщі кілька комплексів Patriot для захисту східного кордону країни від нових подібних інцидентів.
Польський уряд виступив із зустрічною пропозицією - передати німецькі Patriot одразу Україні. Однак офіційний Берлін цю ідею відхилив.
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот и вскрывается ... - как раз то о чём говорил Чёрновил
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:48
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:01
Не 2000 танків, а 2000 танків та інших одиниць бронетехніки.
Тут цікавий момент - якщо ці 2 тис. включають вже надану, то з машинами класу MRAP уже десь недалеко від 1800-1900 набереться.
Аналогічно з артсистемами: вже передано десь до 250 САУ, 300 буксированих, 100-150 РСЗВ.
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:10
Трошки не так))
Те, що Ви перелічили про провину, очевидно.
І такі порушення були, є і будуть.
Нічого незвичайного.
Навіть судові викрутаси не стільки важливі. Хоча обгрунтування у рішенні у вигляді "на думку суду" замість посилання на конкретні статті, які дозволяють невиконання наказу, є більшим, ніж галіматья.
Головне оте саме *остальное* - як мічман начебто не віддавав наказ; як чергові та відповідальні промовчали; як по суті командир частини обрав саме такий сценарій вирішення даного випадку (розписувати значення та наслідки такого вибору не буду. Достатньо лише одного -- якими потім будуть оті молоді командири цієї частини, коли стануть самі комчастин. А також довіри й ставлення рядового та сержантського складу до командирів в цій частині).
І це капець.
Тобто: всі дивляться наче на одне і теж, але бачать різне))
Це нормально. Ніяких претензій, я тільки виказав те, що я побачив. Звісно імхо.
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:43
Re: Ай-я-яй, не на часі...
Жінка спитала мене - чому Олена Зеленська не полетіла з чоловіком в США? А й справді - чому? Подивився її сторінку у фейсбук - жодного слова про візит. Як любить казати влада - потрібна єдність, не на часі, ай-я-яй...
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