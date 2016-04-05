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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3083308430853086
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:56

  lapay написав:Жінка спитала мене - чому Олена Зеленська не полетіла з чоловіком в США? А й справді - чому? Подивився її сторінку у фейсбук - жодного слова про візит. Як любить казати влада - потрібна єдність, не на часі, ай-я-яй... :)

Ну да.
А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?" :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:58

  vitaliian написав:Зображення

Там, мало, что изменилось.
1. Кто имел деньги - тот имеет деньги.
2. Кто сидел, теперь воюет.
3. Кто страдал - тот и дальше страдает.
4. Кто имел - тот и имеет.
5. Кто хорошо отдыхал, тот и отдыхает, только теперь не в Европе, а Азии.
...........................................................................
А Европа, как я уже не однократно https://donpress.com/news/22-12-2022-sh ... -ikh-vlast принадлежит тем, у кого есть деньги. Тот же Соловьёв - сколько у него вил в живописных районах Европы? Или кто собственник кварталов в Марбелья, Кипре, Лондоне,... ? Или кому принадлежат средневековые замки Франции?

- Проблемы индейцев - есть проблемы самих индейцев.
Ожидать чего-то от населения в РФ, простите это глупость.
НО :!:
Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:02

  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?"

Офіційні візити роблять з першими леді/джентельменами, а це був офіційний візит. Мені, як би, все одно, що там, в комірці суспільства, якби жінка не звернула увагу...
P.S. Вибачаюсь, це при державному візиті половинка повинна бути присутня, при офіційному - ні. Тим не менш, успіх чоловіка повинен підтримуватись дружиною, по лозиці.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 22 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:08

  lapay написав:
  ЛАД написав:А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?"

Офіційні візити роблять з першими леді/джентельменами, а це був офіційний візит. Мені, як би, все одно, що там, в комірці суспільства, якби жінка не звернула увагу...
давайте исходить из того что если он в чём и силён, так это в "пиаре". И, видимо, в текущей ситуации без супруги оно "суровее" и весомее.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:12

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

За наличные или в долг.
Отсюда смотрите бюджет.

данасрать, москали всё оплатят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:12

Пример своего падения - днища.

Жаль, но это зависит от Модера!
Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.


Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ.
Что мне удалось из этого усвоить:
1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...)
2. Европа оказывает помощь, але...
3. Гроші ми вже освоїли.
(Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде")
4. Сколько мед работников вынуждено было выехать?
5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ...
6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.

А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 22 гру, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:16

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

За наличные или в долг.
Отсюда смотрите бюджет.

данасрать, москали всё оплатят...

Бюджет не ихний - у них, "Всё хорошо".
- А наш!
НЕ работа всего на ОБОРОНУ!
А всё в деньги для обороны.(по сути происходящего с Украины и не обязательно вслед за беженцами)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:31

  Kudrjavuy написав:Жаль, но это зависит от Модера!
Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.


Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ.
Что мне удалось из этого усвоить:
1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...)
2. Европа оказывает помощь, але...
3. Гроші ми вже освоїли.
(Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде")
4. Сколько мед работников вынуждено было выехать?
5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ...
6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.

А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.

Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...
antey1969
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  #<1 ... 3083308430853086
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