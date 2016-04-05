Додано: Чет 22 гру, 2022 15:58

vitaliian написав:

Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Там, мало, что изменилось.1. Кто имел деньги - тот имеет деньги.2. Кто сидел, теперь воюет.3. Кто страдал - тот и дальше страдает.4. Кто имел - тот и имеет.5. Кто хорошо отдыхал, тот и отдыхает, только теперь не в Европе, а Азии............................................................................А Европа, как я уже не однократнопринадлежит тем, у кого есть деньги. Тот же Соловьёв - сколько у него вил в живописных районах Европы? Или кто собственник кварталов в Марбелья, Кипре, Лондоне,... ? Или кому принадлежат средневековые замки Франции?- Проблемы индейцев - есть проблемы самих индейцев.Ожидать чего-то от населения в РФ, простите это глупость.НО