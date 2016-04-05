edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
Жаль, но это зависит от Модера! Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.
vitaliian написав:
Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.
Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.
Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ. Что мне удалось из этого усвоить: 1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...) 2. Европа оказывает помощь, але... 3. Гроші ми вже освоїли. (Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде") 4. Сколько мед работников вынуждено было выехать? 5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ... 6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.
А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 22 гру, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
За наличные или в долг. Отсюда смотрите бюджет.
данасрать, москали всё оплатят...
Бюджет не ихний - у них, "Всё хорошо". - А наш! НЕ работа всего на ОБОРОНУ! А всё в деньги для обороны.(по сути происходящего с Украины и не обязательно вслед за беженцами)
Kudrjavuy написав:Жаль, но это зависит от Модера! Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.
vitaliian написав:
Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.
Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.
Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ. Что мне удалось из этого усвоить: 1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...) 2. Европа оказывает помощь, але... 3. Гроші ми вже освоїли. (Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде") 4. Сколько мед работников вынуждено было выехать? 5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ... 6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.
А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.
Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах. А в остальном, прекрасная маркиза...
Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.
Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.
Это затронут был один Пункт, а их.... К примеру данные с официальными ссылками на оригинальные "Дела", не будем забывать, что хоть "какой то движ, возможен только в столице", а что твориться на переферии,....