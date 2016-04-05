Додано: Чет 22 гру, 2022 16:12

vitaliian написав: Kudrjavuy написав: Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте. Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.

Жаль, но это зависит от Модера!Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.Что мне удалось из этого усвоить:1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...)2. Европа оказывает помощь, але...3. Гроші ми вже освоїли.(Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде")4. Сколько мед работников вынуждено было выехать?5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ...6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.