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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3084308530863087>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:12

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

За наличные или в долг.
Отсюда смотрите бюджет.

данасрать, москали всё оплатят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:12

Пример своего падения - днища.

Жаль, но это зависит от Модера!
Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.


Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ.
Что мне удалось из этого усвоить:
1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...)
2. Европа оказывает помощь, але...
3. Гроші ми вже освоїли.
(Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде")
4. Сколько мед работников вынуждено было выехать?
5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ...
6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.

А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 22 гру, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:16

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

За наличные или в долг.
Отсюда смотрите бюджет.

данасрать, москали всё оплатят...

Бюджет не ихний - у них, "Всё хорошо".
- А наш!
НЕ работа всего на ОБОРОНУ!
А всё в деньги для обороны.(по сути происходящего с Украины и не обязательно вслед за беженцами)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:31

  Kudrjavuy написав:Жаль, но это зависит от Модера!
Этот Ваш пост стоит закрепить на ГОДА в заглавии, для дальнейшего его восприятия остальными, кто в Украине.

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.


Вчера, лицо играющее роль Министра Здравоохранения Украины публично давало комментарий с цифрами по ТВ.
Что мне удалось из этого усвоить:
1. Орками уничтожено систем Здравоохранения на 1 ярд $ (зданий, мед оборудования, скорых,...)
2. Европа оказывает помощь, але...
3. Гроші ми вже освоїли.
(Для чего: было саботировано проблемы в выдачей больничных, чисто организационные мероприятия, а теперь все в "электронном шиколаде")
4. Сколько мед работников вынуждено было выехать?
5. Сколько мед учреждений, реабилитационных центров пришлось восстановить, по причине роста поступления раненых, протезных заводов, ...
6. Доступность системы - усё, что им озвучено, вызывает ещё большее количество вопросов - к состоянию адекватности этого лица, на фоне происходящего в Украине.

А если добавить Законодательное ограничение доступа населения к некоторым медицинским препаратам - то, вопросов к "этому лицу" на порядок от несказанного и проблемы только усугубляются - именно этими лицами, с целью "освоения средств" на созданные ими проблемами.

Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:10

Утрирую - данные, почти из одного источника.

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это есть способ отвлечения населения от наших, проблем насущных.

Ваши проблемы насущные, уже в печенках сидят. Расслабьтесь. Выпейте коньяк или вискарь. Нельзя 24/7 грузиться коррупцией и всепропальщиной. Яблоко съешьте.

Это затронут был один Пункт, а их....
К примеру данные с официальными ссылками на оригинальные "Дела", не будем забывать, что хоть "какой то движ, возможен только в столице", а что твориться на переферии,....

На это уже давал миллион раз трактовку: https://bastion.tv/pro-borotbu-z-korupc ... sud_n51010

И Что происходит? https://bastion.tv/spravu-slugi-narodu- ... udu_n51007

А ведь кушать хочется? https://bastion.tv/rozkradannya-gumanit ... nya_n51005

И не только тем, кушать хочется, кто делит и отнимает: https://bastion.tv/yak-pracivniki-sbu-v ... fiv_n51016

И чем может закончиться?(отдельно обратить внимание на Даты!) https://www.ukr.net/news/details/kyiv/46640993.html
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/45836985.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:13

  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...


Невже скорочують тих, хто пересиджує війну за кордоном? :roll:

ПС. Щось давно не чутно пана freeze...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:41

  fler написав:
  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...


Невже скорочують тих, хто пересиджує війну за кордоном? :roll:

ПС. Щось давно не чутно пана freeze...


с Херсонської області передислоцировали в Донецьку
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:42

150т доносів за 2022 рік

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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:44

  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...

Государство делает всё для своих граждан и заботливо создало для них рабочие места в ВСУ

Одели масочку - оденьте и касочку
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:55

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 22 гру, 2022 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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