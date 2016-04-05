Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56
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в Чет 22 гру, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56
Habib написав: antey1969 написав:
Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...
Государство делает всё для своих граждан и заботливо создало для них рабочие места в ВСУ
Некоторые доблестные отважные медики предвидели эту заботу, поэтому накануне войны случайным образом оказались за границей
и за 10 месяцев так и "не смогли" вернуться в Украину
fler
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:02
Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове
vitaliian
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:06
antey1969 написав:
Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...
Вы, думали, что это "ДНО"?
"Держи карман шире" - Вы ошиблись! Чем трагичнее ситуация, тем больше можно на этом заработать. И как раз тот кто реально лечит, к слову "заработать" не имеет отношения по определению.
https://sud.ua/uk/news/publication/2562 ... olnichnykh
Рекомендую ознакомиться со всеми ссылками "Законопроектов". №3663
Kudrjavuy
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:08
vitaliian написав:
Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове
Высокая облачность - видно выходы ракет(это уже не 14й-15й, с Градами).
Приходы не кассетных такие, что "землю под ногами вырывает".
Kudrjavuy
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:10
Успіх написав:
А цивільна робота дає про себе знати))
Мої колеги по вже колишній роботі надіслали мені у Вайбер.
Тож, бачу, що далі буде ще цікавіше - не перемикайтесь!)))
Бюджет на следующий год изучите!
Будет жесткая фискальная политика.
"Долги" прощаются только Ворам.(если Вы ещё не успели сложить всё в офшоре. тогда ОЙ!)
Поэтому всё только начинается.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:16
Kudrjavuy написав:
Поэтому всё только начинается
Так в договорі є про форс-мажор і війну...
Але, договір діє лише до кінця цього року))
І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?
п.с.
Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:30
vitaliian написав:
Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове
В Днепре 1 раз бахнуло
pesikot
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:31
"Украинцы нас ненавидят, никто не хочет в РФ!" Гиркин честно признал реальность
pesikot
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:37
Habib написав: antey1969 написав:
Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...
Государство делает всё для своих граждан и заботливо создало для них рабочие места в ВСУ
Одели масочку - оденьте и касочку
В медицине порядка 80% персонала - это барышни. Касочки и берцы вам подавай? Эко вы с женского то персонала стебетесь...
antey1969
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