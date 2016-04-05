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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3085308630873088>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56

А тим часом...

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 22 гру, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56

  Habib написав:
  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...

Государство делает всё для своих граждан и заботливо создало для них рабочие места в ВСУ


Некоторые доблестные отважные медики предвидели эту заботу, поэтому накануне войны случайным образом оказались за границей :wink: и за 10 месяцев так и "не смогли" вернуться в Украину :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:02

Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:06

  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...

:|
Вы, думали, что это "ДНО"?

"Держи карман шире" - Вы ошиблись! Чем трагичнее ситуация, тем больше можно на этом заработать. И как раз тот кто реально лечит, к слову "заработать" не имеет отношения по определению.
https://sud.ua/uk/news/publication/2562 ... olnichnykh
Рекомендую ознакомиться со всеми ссылками "Законопроектов". №3663
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:08

  vitaliian написав:Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове

Высокая облачность - видно выходы ракет(это уже не 14й-15й, с Градами).
Приходы не кассетных такие, что "землю под ногами вырывает".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:10

  Успіх написав:А цивільна робота дає про себе знати))

Мої колеги по вже колишній роботі надіслали мені у Вайбер.
Зображення
Тож, бачу, що далі буде ще цікавіше - не перемикайтесь!)))

Бюджет на следующий год изучите!
Будет жесткая фискальная политика.
"Долги" прощаются только Ворам.(если Вы ещё не успели сложить всё в офшоре. тогда ОЙ!)
Поэтому всё только начинается.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:16

Все буде добре!©

  Kudrjavuy написав:Поэтому всё только начинается

Так в договорі є про форс-мажор і війну...
Але, договір діє лише до кінця цього року))

І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?

п.с.
Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:30

  vitaliian написав:Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове

В Днепре 1 раз бахнуло
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Украинцы нас ненавидят, никто не хочет в РФ!" Гиркин честно признал реальность

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:37

  Habib написав:
  antey1969 написав:Оно "забыло" сказать, что прямо сейчас идет очередное сокращение штатов медперсонала в еще работающих больницах.
А в остальном, прекрасная маркиза...

Государство делает всё для своих граждан и заботливо создало для них рабочие места в ВСУ

Одели масочку - оденьте и касочку

В медицине порядка 80% персонала - это барышни. Касочки и берцы вам подавай? Эко вы с женского то персонала стебетесь...
antey1969
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  #<1 ... 3085308630873088>
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