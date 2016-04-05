Додано: Чет 22 гру, 2022 18:49

Успіх написав: Kudrjavuy написав: Поэтому всё только начинается Поэтому всё только начинается

Так в договорі є про форс-мажор і війну...

Але, договір діє лише до кінця цього року))



І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?



п.с.

Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду) Так в договорі є про форс-мажор і війну...Але, договір діє лише до кінця цього року))І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?п.с.Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)

Вы, вероятно не поняли, о чём ведут речь взрослые?1. Ваш доход от бизнеса - в обязательном порядке подлежит налогообложению на "общих основаниях".2. Неизбежно заставит Вас спрыгнуть на "ветеранские льготы".3. В лучшем прогнозе, после Войны, в Украине окажется 10% Ветеранов4. Вы, не входите в перечень Судей, Прокурорских, Депутатских, СБУшных, и прочих кому будут доступны все "льготы" и квалифицированные медицинские учреждения.5.6. Лечиться будем по интернету.(интресно, понимает ли большинство, что как раз тому, кому необходима медпомошь ВНЕ зоны интернета, и вне зоны как его пользователи)7. Платить как и платили за всё будем сами, только теперь в жестко ограниченном круге учреждений скорее всего в Киеве.Интересно, а как быть тем, кто с малым дитём, где нибудь из под Каховки?Или безногий из под села "Кукушкино"........................................................................................Бронники говорите тяжелые?Или, как- выпей водки и жизнь в радужных тонах? Только теперь за водку Вас, в лучшем случае лишат "ветеранских", или посадят.Да и водку купить уже не каждому доступно.Она денег стоит. А спирт заводы, казённые, не скажите, кто продал, и подобрал? И почему на них нельзя было ранее работать прибыльно?