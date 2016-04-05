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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3085308630873088
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:44

по поводу броников и буссоли - вот равнозначные коллеги Успиха, никто броники не носит...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:49

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:Поэтому всё только начинается

Так в договорі є про форс-мажор і війну...
Але, договір діє лише до кінця цього року))

І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?

п.с.
Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)

Вы, вероятно не поняли, о чём ведут речь взрослые?

1. Ваш доход от бизнеса - в обязательном порядке подлежит налогообложению на "общих основаниях".

2. Неизбежно заставит Вас спрыгнуть на "ветеранские льготы".

3. В лучшем прогнозе, после Войны, в Украине окажется 10% Ветеранов

4. Вы, не входите в перечень Судей, Прокурорских, Депутатских, СБУшных, и прочих кому будут доступны все "льготы" и квалифицированные медицинские учреждения.

5. Прогнозируя нагрузку на Мед учреждения, сегодняшние "керманычи" их просто напросто ликвидируют.(оптимизируют - на что ссылался уважаемый одесит)

6. Лечиться будем по интернету.(интресно, понимает ли большинство, что как раз тому, кому необходима медпомошь ВНЕ зоны интернета, и вне зоны как его пользователи)

7. Платить как и платили за всё будем сами, только теперь в жестко ограниченном круге учреждений скорее всего в Киеве.
Интересно, а как быть тем, кто с малым дитём, где нибудь из под Каховки?
Или безногий из под села "Кукушкино"...
.....................................................................................
Бронники говорите тяжелые?
Или, как vitaliian - выпей водки и жизнь в радужных тонах? Только теперь за водку Вас, в лучшем случае лишат "ветеранских", или посадят.
Да и водку купить уже не каждому доступно.
Она денег стоит. А спирт заводы, казённые, не скажите, кто продал, и подобрал? И почему на них нельзя было ранее работать прибыльно?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:05

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове
В Днепре 1 раз бахнуло

В Харькове 1 прилет и одну сбили.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:10

  edvardd написав:по поводу броников и буссоли - вот равнозначные коллеги Успиха, никто броники не носит...
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Я зразу подумав, що на першому фото мій напарник)) - але приглянув краще - ні, не він))

А ми тепер ще й далекомір зверху на бусоль прикручуємо!
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:22

:lol:
Скажем так: "мягко обо всём"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:31

Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:36

  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

Путин на заседании госсовета РФ сделал ряд заявлений.
https://donpress.com/news/22-12-2022-pu ... -v-ukraine
- Мы всё терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за но, заяаил глава страны-агрессора.

- Всё, что связано со "спецоперацией", является вынужденной и необходимой мерой.

- О возможности большей вовлеченности США в ситуацию в Украине: я бы ответил - "ширше и глибше", они давно вовлечены в этот процесс.

- Цель России - защита людей в Украине.

- Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций

- Patriot - достаточно старая система и не работает так, как наша С-300: "Мы пощёлкаем и Patriot".

- Наша цель - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться.

- Интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям "курочка по зернышку клюет" .

- Ресурсы западных стран не находятся на грани исчерпания, в Украину поступает в основном советское вооружение, мы всё это повыбивали, повыжгли, вот эта техника близка к исчерпанию.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3085308630873088
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