Так в договорі є про форс-мажор і війну... Але, договір діє лише до кінця цього року))
І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?
п.с. Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)
Вы, вероятно не поняли, о чём ведут речь взрослые?
1. Ваш доход от бизнеса - в обязательном порядке подлежит налогообложению на "общих основаниях".
2. Неизбежно заставит Вас спрыгнуть на "ветеранские льготы".
3. В лучшем прогнозе, после Войны, в Украине окажется 10% Ветеранов
4. Вы, не входите в перечень Судей, Прокурорских, Депутатских, СБУшных, и прочих кому будут доступны все "льготы" и квалифицированные медицинские учреждения.
5. Прогнозируя нагрузку на Мед учреждения, сегодняшние "керманычи" их просто напросто ликвидируют.(оптимизируют - на что ссылался уважаемый одесит)
6. Лечиться будем по интернету.(интресно, понимает ли большинство, что как раз тому, кому необходима медпомошь ВНЕ зоны интернета, и вне зоны как его пользователи)
7. Платить как и платили за всё будем сами, только теперь в жестко ограниченном круге учреждений скорее всего в Киеве. Интересно, а как быть тем, кто с малым дитём, где нибудь из под Каховки? Или безногий из под села "Кукушкино"... ..................................................................................... Бронники говорите тяжелые? Или, как vitaliian - выпей водки и жизнь в радужных тонах? Только теперь за водку Вас, в лучшем случае лишат "ветеранских", или посадят. Да и водку купить уже не каждому доступно. Она денег стоит. А спирт заводы, казённые, не скажите, кто продал, и подобрал? И почему на них нельзя было ранее работать прибыльно?