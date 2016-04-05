Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
У меня к вам 2 вопроса: 1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно? 2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?
Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
У меня к вам 2 вопроса: 1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно? 2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?
Когда слышишь фразу "трезвомыслящие люди", стреляй в сторону звука - там явно пропагандон
Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
Почему в марте не поддержали "любое решение"? Достаточно было признать Крым и лднры и тихо отползти в надежде, что больше бить не будут? Я, лично, поддержу любое решение в результате которого Украина полностью или частично окажется в НАТО. Даже готов Крым в аренду на 50 лет. Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
У меня к вам 2 вопроса: 1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно? 2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?
Чисто зі стелі -- це Ваш постійний опонент)) з Запоріжжя. Підгрунтя такої думки-- нік, як на противагу Вашому.
fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..
лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...
Наче цим не зловживаю, але зараз у відпустці до 15 січня. До речі, часто у ворожих тг-каналах можна добре посміятися. Ось, напр., з останнього: Симоньян: "Зеленський буде тиждень у роз'їздах, тож треба брати Київ". - Чому кацапи пишуть "Куев" замість "Киев"? - Бо вони ще не забули, ЩО там отримали.