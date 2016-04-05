RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3087308830893090>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт


У меня к вам 2 вопроса:
1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно?
2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:52

  airmax78 написав:Если он верит в то что говорит - то рашке пзда.

Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью

Ещё недавно, рашисты писали, как с ними половина планеты по численности населения
А сейчас индийский премьер тупо отклоняет встречи с Путиным.
В Китай поехал мишка-алкоголик

НО ...
до НГ ещё один массированный ракетный удар по Украине, увы, но будет
Но это будет агония, как рашисты обстреляли Чернигов, перед тем, как свалили из-под него
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:54

  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8211
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:54

  Hotab написав:
  Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт


У меня к вам 2 вопроса:
1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно?
2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?

Когда слышишь фразу "трезвомыслящие люди", стреляй в сторону звука - там явно пропагандон
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт

Почему в марте не поддержали "любое решение"? Достаточно было признать Крым и лднры и тихо отползти в надежде, что больше бить не будут?
Я, лично, поддержу любое решение в результате которого Украина полностью или частично окажется в НАТО. Даже готов Крым в аренду на 50 лет.
Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:57

  Hotab написав:
  Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт


У меня к вам 2 вопроса:
1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно?
2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?

Чисто зі стелі -- це Ваш постійний опонент)) з Запоріжжя.
Підгрунтя такої думки-- нік, як на противагу Вашому.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25767
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:це Ваш постійний опонент))

То user***. Якщо він зараз в гостях у мухи в бані, то можливо це його нова реінкарнація.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:02

  Hotab написав:
  detroytred написав:це Ваш постійний опонент))

То user***. Якщо він зараз в гостях у мухи в бані, то можливо це його нова реінкарнація.

Я гадав, що Вкладчик123, тому що Юзера не "бачив".
Вам звісно видніше.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25767
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:23

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...

Ну почему вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15844
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:25

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...


Наче цим не зловживаю, але зараз у відпустці до 15 січня. До речі, часто у ворожих тг-каналах можна добре посміятися. Ось, напр., з останнього:
Симоньян: "Зеленський буде тиждень у роз'їздах, тож треба брати Київ".
- Чому кацапи пишуть "Куев" замість "Киев"?
- Бо вони ще не забули, ЩО там отримали.
:lol:

  vitaliian написав:...вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю


Так, дякую.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3087308830893090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109481
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2124)
22.12.2022 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.