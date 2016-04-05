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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3087308830893090
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:42

Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:45

  vitaliian написав:
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395

Пусть идут на хрен
именно бородатые айятолы сбили самолёт с украинским экипажем
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью

На росії окрім путіна 95-97 відсотків втратили зв'язок з реальністю. Вони не розуміють глибину тієї військової катастрофи в якій опинилася армія педерації. А у спробі вилізти з військової катастрофи педерація потрапить в катастрофу економічну...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50

  fler написав:Та, ні. З пуйлом давно все зрозуміло. Цікаво, що скаже мудрий кацапський нарід)).

Вы, хотели "поковыряться"?
Пожалуйста: https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Хотя, по моему мнению, это не более 1% от содержания.
Kudrjavuy
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