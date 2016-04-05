Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф
«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.
Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США. https://t.me/sergiinaumovych/5395
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф
«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.
Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США. https://t.me/sergiinaumovych/5395
Пусть идут на хрен именно бородатые айятолы сбили самолёт с украинским экипажем
pesikot написав:Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью
На росії окрім путіна 95-97 відсотків втратили зв'язок з реальністю. Вони не розуміють глибину тієї військової катастрофи в якій опинилася армія педерації. А у спробі вилізти з військової катастрофи педерація потрапить в катастрофу економічну...