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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3085308630873088
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:23

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...

Ну почему вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:25

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...


Наче цим не зловживаю, але зараз у відпустці до 15 січня. До речі, часто у ворожих тг-каналах можна добре посміятися. Ось, напр., з останнього:
Симоньян: "Зеленський буде тиждень у роз'їздах, тож треба брати Київ".
- Чому кацапи пишуть "Куев" замість "Киев"?
- Бо вони ще не забули, ЩО там отримали.
:lol:

  vitaliian написав:...вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю


Так, дякую.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:42

Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:45

  vitaliian написав:
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395

Пусть идут на хрен
именно бородатые айятолы сбили самолёт с украинским экипажем
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью

На росії окрім путіна 95-97 відсотків втратили зв'язок з реальністю. Вони не розуміють глибину тієї військової катастрофи в якій опинилася армія педерації. А у спробі вилізти з військової катастрофи педерація потрапить в катастрофу економічну...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50

  fler написав:Та, ні. З пуйлом давно все зрозуміло. Цікаво, що скаже мудрий кацапський нарід)).

Вы, хотели "поковыряться"?
Пожалуйста: https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Хотя, по моему мнению, это не более 1% от содержания.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:42

  Hotab написав:2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?

Это Crumd инфа 99%.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:09

  Kudrjavuy написав:
  fler написав:Та, ні. З пуйлом давно все зрозуміло. Цікаво, що скаже мудрий кацапський нарід)).

Вы, хотели "поковыряться"?
Пожалуйста: https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Хотя, по моему мнению, это не более 1% от содержания.

А у того нарида, что Верит в Орковское Государство, и его поганяют раком, картинка другая:
ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», пишет ТГ-канал "Ешкин Кот".
https://donpress.com/news/22-12-2022-ro ... ya-s-kolen
- Расходы граждан на покупку продуктов сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре (Росстат). Каждый 3-й россиянин после начала войны начал экономить на еде (ВЦИОМ)

- Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66%. Это рекорд за всё время исследований (РБК)

- Совокупный дефицит бюджетов регионов РФ составит 1,7 трлн ₽ (ЦБ РФ). Это рекорд за 16 лет

- Цены на топливо на АЗС в РФ могут взлететь почти на 35% уже в начале 2023 г. («АвтоВзгляд»)

Поэтому для них катают рекламу "сытой жизни": https://lleo.me/dnevnik/2022/12/Pohoje-na-feik-03.mp4
Этакое, зазеркалье разума.
В принципе, картинку нашей реальности, я уже то же кратко отразил.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3085308630873088
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