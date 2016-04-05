RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3086308730883089>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:23

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...

Ну почему вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:25

  edvardd написав:
  fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..

лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...


Наче цим не зловживаю, але зараз у відпустці до 15 січня. До речі, часто у ворожих тг-каналах можна добре посміятися. Ось, напр., з останнього:
Симоньян: "Зеленський буде тиждень у роз'їздах, тож треба брати Київ".
- Чому кацапи пишуть "Куев" замість "Киев"?
- Бо вони ще не забули, ЩО там отримали.
:lol:

  vitaliian написав:...вот интересная рефлексия
https://t.me/bulbe_de_trones/4036
Канал вражеский предупреждаю


Так, дякую.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:42

Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:45

  vitaliian написав:
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.

Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США.
https://t.me/sergiinaumovych/5395

Пусть идут на хрен
именно бородатые айятолы сбили самолёт с украинским экипажем
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью

На росії окрім путіна 95-97 відсотків втратили зв'язок з реальністю. Вони не розуміють глибину тієї військової катастрофи в якій опинилася армія педерації. А у спробі вилізти з військової катастрофи педерація потрапить в катастрофу економічну...
Denik
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50

  fler написав:Та, ні. З пуйлом давно все зрозуміло. Цікаво, що скаже мудрий кацапський нарід)).

Вы, хотели "поковыряться"?
Пожалуйста: https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Хотя, по моему мнению, это не более 1% от содержания.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:42

  Hotab написав:2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?

Это Crumd инфа 99%.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 925
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:09

  Kudrjavuy написав:
  fler написав:Та, ні. З пуйлом давно все зрозуміло. Цікаво, що скаже мудрий кацапський нарід)).

Вы, хотели "поковыряться"?
Пожалуйста: https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Хотя, по моему мнению, это не более 1% от содержания.

А у того нарида, что Верит в Орковское Государство, и его поганяют раком, картинка другая:
ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», пишет ТГ-канал "Ешкин Кот".
https://donpress.com/news/22-12-2022-ro ... ya-s-kolen
- Расходы граждан на покупку продуктов сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре (Росстат). Каждый 3-й россиянин после начала войны начал экономить на еде (ВЦИОМ)

- Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66%. Это рекорд за всё время исследований (РБК)

- Совокупный дефицит бюджетов регионов РФ составит 1,7 трлн ₽ (ЦБ РФ). Это рекорд за 16 лет

- Цены на топливо на АЗС в РФ могут взлететь почти на 35% уже в начале 2023 г. («АвтоВзгляд»)

Поэтому для них катают рекламу "сытой жизни": https://lleo.me/dnevnik/2022/12/Pohoje-na-feik-03.mp4
Этакое, зазеркалье разума.
В принципе, картинку нашей реальности, я уже то же кратко отразил.
Сожалею, но к этому моменту они исчезли напоминаю, для общего развития: https://sud.ua/uk/news/publication/2562 ... olnichnykh
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 22 гру, 2022 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:00

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порівнює Зеленського з Черчиллем.

«Це була одна з найкращих промов, яку я коли-небудь чула в Конгресі. Вона була історичною. Він [Зеленський] і Черчилль - це два президенти воєнного часу, які приїхали сюди, щоб розповісти про це, попросити нашої допомоги і подякувати нам за участь у цій допомозі, щоб зупинити тиранію в Європі».

«Це дуже хвилююче. Це був один із найкращих днів. Хіба це не було прекрасно?», — додала вона.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто-то там на россии написал заяву про фейки на путина что он в своем выступлении назвал сво войной, а россия никакой войны не объявляла.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9352
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3086308730883089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475933
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1492)
22.12.2022 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.