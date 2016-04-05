fler написав:Шукаю кацапську рефлексію на візит Зе до США і не знаходжу. Всі пабліки обговорюють рогозинську *опу..
лучше отдохните, ковыряние палкой в говне-вещь неинтересная...и зловонная...
Наче цим не зловживаю, але зараз у відпустці до 15 січня. До речі, часто у ворожих тг-каналах можна добре посміятися. Ось, напр., з останнього: Симоньян: "Зеленський буде тиждень у роз'їздах, тож треба брати Київ". - Чому кацапи пишуть "Куев" замість "Киев"? - Бо вони ще не забули, ЩО там отримали.
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф
«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.
Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США. https://t.me/sergiinaumovych/5395
Иран угрожает Украине и полностью отрицает поставки беспилотников в рф
«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», – заявили в МИД Ирана.
Странное заявление от МИД Ирана прозвучало на фоне призывов усилить санкции против страны из-за вовлечения в войну против Украины на стороне рф . Зеленский упомянул поставки иранских дронов в своей речи в Конгрессе США. https://t.me/sergiinaumovych/5395
Пусть идут на хрен именно бородатые айятолы сбили самолёт с украинским экипажем
pesikot написав:Это да. Бункерный дед совершенно потерял связь с реальностью
На росії окрім путіна 95-97 відсотків втратили зв'язок з реальністю. Вони не розуміють глибину тієї військової катастрофи в якій опинилася армія педерації. А у спробі вилізти з військової катастрофи педерація потрапить в катастрофу економічну...
А у того нарида, что Верит в Орковское Государство, и его поганяют раком, картинка другая:
ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», пишет ТГ-канал "Ешкин Кот". https://donpress.com/news/22-12-2022-ro ... ya-s-kolen - Расходы граждан на покупку продуктов сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре (Росстат). Каждый 3-й россиянин после начала войны начал экономить на еде (ВЦИОМ)
- Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66%. Это рекорд за всё время исследований (РБК)
- Совокупный дефицит бюджетов регионов РФ составит 1,7 трлн ₽ (ЦБ РФ). Это рекорд за 16 лет
- Цены на топливо на АЗС в РФ могут взлететь почти на 35% уже в начале 2023 г. («АвтоВзгляд»)
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порівнює Зеленського з Черчиллем.
«Це була одна з найкращих промов, яку я коли-небудь чула в Конгресі. Вона була історичною. Він [Зеленський] і Черчилль - це два президенти воєнного часу, які приїхали сюди, щоб розповісти про це, попросити нашої допомоги і подякувати нам за участь у цій допомозі, щоб зупинити тиранію в Європі».
«Це дуже хвилююче. Це був один із найкращих днів. Хіба це не було прекрасно?», — додала вона.