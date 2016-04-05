Додано: Чет 22 гру, 2022 23:45

juristkostya написав: Vlad442 написав: Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители. Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.

Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией". Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".

Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет).Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".