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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3086308730883089
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:26

  Vlad442 написав:Кто-то там на россии написал заяву про фейки на путина что он в своем выступлении назвал сво войной, а россия никакой войны не объявляла.

Мобилизацию для спецопераций не проводят, даже школьник это знает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:37

  Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.

Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vlad442 написав:Кто-то там на россии написал заяву про фейки на путина что он в своем выступлении назвал сво войной, а россия никакой войны не объявляла.

Питерский депутат Никита Юферев накатал на царя заяву в генпрокуратуру о факте разгона «фейков об армии рф», ведь «Указа о завершении СВО не было, войну не объявляли», – росСМИ.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:39

  vitaliian написав:Пишут про сильные взрывы в Днепре и в Харькове

Что в Днепре, не знаю, а в Харькове ничего "сильного", все очень стандартно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:45

  juristkostya написав:
  Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.

Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".

Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет).
Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:46

  juristkostya написав:
  Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.

Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".

Якщо НАТО ніколи не прийме участі у війні з рфіє, то це означає, що війна НАТО з РФІЄЮ неможлива.

Але є свіженьке:
*«Немає сумнівів, що повномасштабна війна можлива», — сказав Столтенберг та підкресли, що необхідно уникати конфлікту, який «залучає більше європейських країн і стане повномасштабною війною, що ведеться в Європі».
https://fakty.ua/412018-v-nato-ne-iskly ... -s-rossiej
10 грудня 2022.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еще мысль про Пэтриот. Это действительно знаковое решение. Это не Хаймарс. Если Россия сможет уничтожить эту систему (а это вполне реально гиперзвуковыми ракетами), то это будет сильный удар по репутации США. Будет ли это "законной военной целью" или будет какой-то договорняк и красная линия.
Интересно будет посмотреть.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:58

  Vlad442 написав:Еще мысль про Пэтриот. Это действительно знаковое решение. Это не Хаймарс. Если Россия сможет уничтожить эту систему (а это вполне реально гиперзвуковыми ракетами), то это будет сильный удар по репутации США. Будет ли это "законной военной целью" или будет какой-то договорняк и красная линия.
Интересно будет посмотреть.

Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам.
Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве.
Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам.
Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве.
Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.

Не понял вашу мысль. Сколько уничтожено С-300? Военная тайна. Да и что такое С-300? Советская разработка. Уничтожение С-300 косвенно показывает слабость советского/российского оружия. Уничтожение Пэтриота обнуляет репутацию США, как армии номер один. Если противоракетная система не может защитить даже себя от ракет, то какой в ней толк? Дорогая бессмысленная игрушка?
Поставлять его в Украину это громадный риск. Подумали про это?
Vlad442
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