Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".
Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет). Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".
Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".
Якщо НАТО ніколи не прийме участі у війні з рфіє, то це означає, що війна НАТО з РФІЄЮ неможлива.
Але є свіженьке: *«Немає сумнівів, що повномасштабна війна можлива», — сказав Столтенберг та підкресли, що необхідно уникати конфлікту, який «залучає більше європейських країн і стане повномасштабною війною, що ведеться в Європі». https://fakty.ua/412018-v-nato-ne-iskly ... -s-rossiej 10 грудня 2022.
Еще мысль про Пэтриот. Это действительно знаковое решение. Это не Хаймарс. Если Россия сможет уничтожить эту систему (а это вполне реально гиперзвуковыми ракетами), то это будет сильный удар по репутации США. Будет ли это "законной военной целью" или будет какой-то договорняк и красная линия. Интересно будет посмотреть.
Vlad442 написав:Еще мысль про Пэтриот. Это действительно знаковое решение. Это не Хаймарс. Если Россия сможет уничтожить эту систему (а это вполне реально гиперзвуковыми ракетами), то это будет сильный удар по репутации США. Будет ли это "законной военной целью" или будет какой-то договорняк и красная линия. Интересно будет посмотреть.
Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам. Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве. Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Zebra написав:Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам. Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве. Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Не понял вашу мысль. Сколько уничтожено С-300? Военная тайна. Да и что такое С-300? Советская разработка. Уничтожение С-300 косвенно показывает слабость советского/российского оружия. Уничтожение Пэтриота обнуляет репутацию США, как армии номер один. Если противоракетная система не может защитить даже себя от ракет, то какой в ней толк? Дорогая бессмысленная игрушка? Поставлять его в Украину это громадный риск. Подумали про это?
Zebra написав:Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам. Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве. Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Не понял вашу мысль. Сколько уничтожено С-300? Военная тайна. Да и что такое С-300? Советская разработка. Уничтожение С-300 косвенно показывает слабость советского/российского оружия. Уничтожение Пэтриота обнуляет репутацию США, как армии номер один. Если противоракетная система не может защитить даже себя от ракет, то какой в ней толк? Дорогая бессмысленная игрушка? Поставлять его в Украину это громадный риск. Подумали про это?
Советское оружие было на то время лучшим, многое не имело аналогов. Вся страна жила в дерьме, но работала на военку. С-300 это комплекс уровня Пэтриот, учитывая что новые модификации передавать не будут, просто кое кто клистроны арестовал. Да армию фактически разбазарил, включая склады, с попустительства голосующих за гречку.