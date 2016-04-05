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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3087308830893090
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 03:35

Круто якщо правда

https://twitter.com/inguleanin/status/1 ... NvAr3n19iA
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:23

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Обиватель тут ніяким боком.
действительно, 73% это ж не "обыватель", это адназначна элита :-)))))))))))))

Адін уже деліл - дамбас ...и все остальніе. ..- боти хатят павтаріть?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 05:23

  lapay написав:
  ЛАД написав:А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?"

Офіційні візити роблять з першими леді/джентельменами, а це був офіційний візит. Мені, як би, все одно, що там, в комірці суспільства, якби жінка не звернула увагу...
P.S. Вибачаюсь, це при державному візиті половинка повинна бути присутня, при офіційному - ні. Тим не менш, успіх чоловіка повинен підтримуватись дружиною, по лозиці.

Ещё одна возможная причина - https://www.bbc.com/russian/news-64071227
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 07:20

  Vlad442 написав:
  juristkostya написав:
  Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.

Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".

Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет).
Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".

Тоже хотелось бы в это верить, но на данный момент это лишь допущение
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:Советское оружие было на то время лучшим, многое не имело аналогов. Вся страна жила в дерьме, но работала на военку.


Аналогов нет. Какие знакомые слова. ).
Априори не могут люди живущие в дерьме создавать лучшее в чем либо.
Поверьте все было через ж. что разработка что производство.
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