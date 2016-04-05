ЛАД написав:А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?"
Офіційні візити роблять з першими леді/джентельменами, а це був офіційний візит. Мені, як би, все одно, що там, в комірці суспільства, якби жінка не звернула увагу... P.S. Вибачаюсь, це при державному візиті половинка повинна бути присутня, при офіційному - ні. Тим не менш, успіх чоловіка повинен підтримуватись дружиною, по лозиці.
Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".
Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет). Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".
Тоже хотелось бы в это верить, но на данный момент это лишь допущение