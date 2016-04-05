ЛАД написав:А если бы полетела, вопрос был бы: "А чего это она полетела с мужем? Он - президент. А ей там что делать?"
Офіційні візити роблять з першими леді/джентельменами, а це був офіційний візит. Мені, як би, все одно, що там, в комірці суспільства, якби жінка не звернула увагу... P.S. Вибачаюсь, це при державному візиті половинка повинна бути присутня, при офіційному - ні. Тим не менш, успіх чоловіка повинен підтримуватись дружиною, по лозиці.
Vlad442 написав:Только НАТО является гарантией, что завтра снова не придут Асвабадители.
Прекрасно помню, как этой весной Столтенберг на каком-то сборе НАТО раз 10 повторил про "мы никогда не ввяжемся в войну с Россией".
Речь идет не о сейчас, а про мир после. Когда Украина победит (или не проиграет). Имея такого соседа, если не будет поставлена точка в виде развала рашки, единственная гарантия для Украины это НАТО. Россия никогда не нападет на страну НАТО. Это несопоставимые силы. Сейчас она отгребает (отступление для агрессора = поражение) от "страны 404" с небольшой необязательной поддержкой. Будь Украина в НАТО, то тут с первых дней были бы и Пэтриоты, и самолеты, и танки. И не просто сами по себе, а с "советниками".
Тоже хотелось бы в это верить, но на данный момент это лишь допущение
Zebra написав:Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам. Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве. Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Не понял вашу мысль. Сколько уничтожено С-300? Военная тайна. Да и что такое С-300? Советская разработка. Уничтожение С-300 косвенно показывает слабость советского/российского оружия. Уничтожение Пэтриота обнуляет репутацию США, как армии номер один. Если противоракетная система не может защитить даже себя от ракет, то какой в ней толк? Дорогая бессмысленная игрушка? Поставлять его в Украину это громадный риск. Подумали про это?
Советское оружие было на то время лучшим, многое не имело аналогов. Вся страна жила в дерьме, но работала на военку. С-300 это комплекс уровня Пэтриот, учитывая что новые модификации передавать не будут, просто кое кто клистроны арестовал. Да армию фактически разбазарил, включая склады, с попустительства голосующих за гречку.
Советское оружие закончилось в конце 80-ых. Если первые Пэтриоты и С-300 были аналогами, то потом пути их развития разошлись. У США подавляющее превосходство в воздухе. Им не нужно ПВО, им нужно ПРО, так как у потенциальных противников с самолетами слабо, а ракет у всех хватает. Поэтому Пэтриот пошел по пути дорогой технологичной системы для перехвата баллистических ракет. С-300 (С-400) это именно ПВО, заточенное против авиации противника и крылатых ракет.
Zebra написав:Перед началом вторжения было 3 десятка комплексов С-300, если верить телеграмм каналам. Далее, были поставлены NASAMS, IRIS-T и Гепарды, но все равно бреши в Киеве. Пэтриот в первую очередь против баллистических ракет, один выстрел слишком дорогой, чтоб по Шахедам из него пулять.
Не понял вашу мысль. Сколько уничтожено С-300? Военная тайна. Да и что такое С-300? Советская разработка. Уничтожение С-300 косвенно показывает слабость советского/российского оружия. Уничтожение Пэтриота обнуляет репутацию США, как армии номер один. Если противоракетная система не может защитить даже себя от ракет, то какой в ней толк? Дорогая бессмысленная игрушка? Поставлять его в Украину это громадный риск. Подумали про это?
Советское оружие было на то время лучшим, многое не имело аналогов. Вся страна жила в дерьме, но работала на военку. С-300 это комплекс уровня Пэтриот, учитывая что новые модификации передавать не будут, просто кое кто клистроны арестовал. Да армию фактически разбазарил, включая склады, с попустительства голосующих за гречку.
Радянська зброя була "найкращим" тільки відносно того лайна, що вироблялося для цивільної сфери
Радянська зброя (техніка) - це як і радянський автопром (наприклад жигуль) . Неякісно, незручно , але дешево, можна ремонтувати в будь-якому гаражі. Але його багато і це все вимагає багато засобів ураження, щоб це все знищити.