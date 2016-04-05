Жителя Подмосковья увезли в полицию после отказа ехать в военкоматВ Голицыно Московской области полиция задержала 19-летнего Дмитрия Дьяченко, подлежащего призыву на срочную службу, из-за того, что он отказался ехать в военкомат. Его отпустили, но спустя три недели задержали вновь, рассказала Дождю его сестра Алена Чурсанова.По словам Дьяченко, 3 декабря в 8:40 утра к нему домой приехали сотрудники полиции и хотели забрать в военкомат. Он утверждает, что ему не предъявили никаких документов.«Меня привезли по устной просьбе просто. Сотрудников военкомата не было. Были только сотрудники полиции, которые хотели отвезти меня в военкомат без моего представителя на своей личной машине, от чего я отказался, потому что мне стало плохо», — говорил Дьяченко.Мужчину привезли в отдел полиции № 5 по городу Голицыно, где хотели возбудить в отношении него административное дело о неявке в военкомат, говорит он.В полиции, со слов Дьяченко, его самочувствие ухудшилось. Ему вызвали скорую, которая подтвердила, что у мужчины высокая температура, и поставили предварительный диагноз — острый бронхит. Медики предложили поехать в больницу, однако полицейские не разрешили его забрать.В итоге, спустя несколько часов, Дьяченко отпустили без протокола. По его словам, полицейские грубо с ним обращались и не давали выйти в туалет.Сегодня, 23 декабря, полиция снова задержала мужчину и увезла в военкомат. Ему вновь не предъявили никаких документов, говорит Чурсанова. При этом он жалуется на острую боль в спине.Со слов Алены Чурсановой, у Дьяченко имеется ряд заболеваний, которые препятствуют прохождению военной службы. В частности, у него диагностированы плоскостопие, грыжа и недовес, говорит она. Чурсанова считает задержание брата незаконным и просит помощи правозащитников.UPD: на видео описаны события, происходящие 3 декабря.