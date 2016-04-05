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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3088308930903091
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:49

  Hotab написав:Радянська зброя (техніка) - це як і радянський автопром (наприклад жигуль) . Неякісно, незручно , але дешево, можна ремонтувати в будь-якому гаражі.
Але його багато і це все вимагає багато засобів ураження, щоб це все знищити.

Випустили головне -- свою основну функцію повністю! виконував (що жигуль, що зброя).
В совку був один критерій - функціонал))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:02

Жителя Подмосковья увезли в полицию после отказа ехать в военкомат

В Голицыно Московской области полиция задержала 19-летнего Дмитрия Дьяченко, подлежащего призыву на срочную службу, из-за того, что он отказался ехать в военкомат. Его отпустили, но спустя три недели задержали вновь, рассказала Дождю его сестра Алена Чурсанова.

По словам Дьяченко, 3 декабря в 8:40 утра к нему домой приехали сотрудники полиции и хотели забрать в военкомат. Он утверждает, что ему не предъявили никаких документов.

«Меня привезли по устной просьбе просто. Сотрудников военкомата не было. Были только сотрудники полиции, которые хотели отвезти меня в военкомат без моего представителя на своей личной машине, от чего я отказался, потому что мне стало плохо», — говорил Дьяченко.

Мужчину привезли в отдел полиции № 5 по городу Голицыно, где хотели возбудить в отношении него административное дело о неявке в военкомат, говорит он.

В полиции, со слов Дьяченко, его самочувствие ухудшилось. Ему вызвали скорую, которая подтвердила, что у мужчины высокая температура, и поставили предварительный диагноз — острый бронхит. Медики предложили поехать в больницу, однако полицейские не разрешили его забрать.

В итоге, спустя несколько часов, Дьяченко отпустили без протокола. По его словам, полицейские грубо с ним обращались и не давали выйти в туалет.

Сегодня, 23 декабря, полиция снова задержала мужчину и увезла в военкомат. Ему вновь не предъявили никаких документов, говорит Чурсанова. При этом он жалуется на острую боль в спине.

Со слов Алены Чурсановой, у Дьяченко имеется ряд заболеваний, которые препятствуют прохождению военной службы. В частности, у него диагностированы плоскостопие, грыжа и недовес, говорит она. Чурсанова считает задержание брата незаконным и просит помощи правозащитников.

UPD: на видео описаны события, происходящие 3 декабря.
https://t.me/tvrain/61117
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:06

vitaliian
Какой смысл тащить сюда этот мусор?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:09

  antey1969 написав:vitaliian
Какой смысл тащить сюда этот мусор?

Зачем вы меня читаете? В вашем возрасте уже желательно знать, почему и зачем вы что то делаете. От того что вы сами этого не знаете, начинаете мне что то предъявлять.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:34

Ничего нового, но для Белого Дома два варианта это поражени

Белый Дом рассматривает три варианта окончания российско-украинской войны – Washington Post

▪️вывод российских войск со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым;
▪️отвод оккупационных войск на линии 2014 года;
▪️вывод оккупантов из Донбасса, но не Крыма.

Журналисты сообщают, что Владимир Зеленский отверг два последних варианта во время визита в Вашингтон. Украинский Президент настаивает на реализации первого сценария.

https://www.washingtonpost.com/national ... -patriots/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:47

Если не прозевал, то здесь об этом не писали:
Несколько пунктов доклада Шойгу посвящены грядущему увеличению численности армии (для войны с Украиной ее размеры, очевидно, оказались слишком маленькими).

Предельная численность военнослужащих в армии (контрактников, срочников и мобилизованных) будет увеличена с 1,15 миллиона до 1,5 миллиона. Причем в августе 2022 года Путин уже увеличивал предельную численность на 140 тысяч человек. Таким образом, по сравнению с началом вторжения в общей сложности она увеличится почти на 490 тысяч человек.
Число военнослужащих по контракту должно вырасти на 290 тысяч — до 695 тысяч. Уже к концу 2022 года планируется, что в армии РФ будет 521 тысяча контрактников, и они, по словам Шойгу, частично заменят мобилизованных (каким будет механизм замены, он не уточнил).
Принято решение о создании пяти новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий и армейского корпуса, а также о развертывании более десяти бригад в дивизии (предполагает увеличение численности военнослужащих в них в два-три раза). Также планируется создание нескольких новых авиационных полков и бригад и пяти новых артиллерийских дивизий. По-видимому, уже мобилизованные граждане РФ и новые пореформенные контрактники войдут в состав как раз этих новых дивизий: действующие соединения даже при увеличении их штатной численности не могут вобрать в себя сотни тысяч новых солдат.
Кроме того, «поэтапно» изменится возраст призыва. Призывать будут с 21 года, а не с 18, как сейчас — но предельным возрастом призывников станут 30 лет вместо нынешних 27. Как именно эта идея будет реализована, пока неясно.

https://meduza.io/feature/2022/12/21/posredi-voyny-v-rossii-ob-yavlena-masshtabnaya-reforma-armii-zachem-eto-putinu-i-shoygu.
Статья относительно большая, есть ряд разъяснений этой реформы.

И ещё большая статья об этом же здесь - https://www.bbc.com/russian/features-64057327.
Давид Гендельман отмечает, что увеличение численности армии призвано выполнить задачу восполнения нехватки и личного состава, и техники: "Главная причина наращивания сил в этой программе банальна в том, что российско-украинская война показала недостаток сил и средств ВС РФ для крупномасштабной конвенциональной войны. Поэтому всего надо больше, говоря простыми словами".

Но это главная проблема России в этой войне, считает эксперт: она поставила советские цели, не имея советских ресурсов. "Поэтому сейчас хотят нарастить эти ресурсы на ходу, насколько возможно. А на ходу такие вещи идут с большим скрипом".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:48

  vitaliian написав:
  Aps написав:Априори не могут люди живущие в дерьме создавать лучшее в чем либо
не столько в дерьме (это следствие) сколько без мотивации, из под палки. Отдельные виды верили в коммунизм. Но в живую я их не встречал.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1. Я встречал многих, что жили и до сих пор живут при "Коммунизме".
2. Дабы творить, можно двумя путями :
а) Экономическими рычагами
б) Принудительными мерами
И те и другие полностью присущи Украине, как части союза.
3. Вы плохо представляете о разитии космических програм и производств.
Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию.
...................
П.С.
:mrgreen: А ничего, что США поставляет сейчас танковые выстрелы 125 калибра, что были произведены на ДЗРХИ - за уничтожением которого стоял сам Обама, в принципе это было единственное место в Украине, что он посещал.
Уровень "того производства" отсутствовал и в США.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:52

  antey1969 написав:vitaliian
Какой смысл тащить сюда этот мусор?

"Мусор" остаётся.
Реальные прения и поднятые вопросы Модер вынужден удалять.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Зачем вы меня читаете? В вашем возрасте уже желательно знать, почему и зачем вы что то делаете. От того что вы сами этого не знаете, начинаете мне что то предъявлять.

Зря Вы так. Мне 100+ лет. Но я с интересом читаю
Investor_K
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