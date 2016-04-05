Hotab написав:Радянська зброя (техніка) - це як і радянський автопром (наприклад жигуль) . Неякісно, незручно , але дешево, можна ремонтувати в будь-якому гаражі. Але його багато і це все вимагає багато засобів ураження, щоб це все знищити.
Випустили головне -- свою основну функцію повністю! виконував (що жигуль, що зброя). В совку був один критерій - функціонал))
Жителя Подмосковья увезли в полицию после отказа ехать в военкомат
В Голицыно Московской области полиция задержала 19-летнего Дмитрия Дьяченко, подлежащего призыву на срочную службу, из-за того, что он отказался ехать в военкомат. Его отпустили, но спустя три недели задержали вновь, рассказала Дождю его сестра Алена Чурсанова.
По словам Дьяченко, 3 декабря в 8:40 утра к нему домой приехали сотрудники полиции и хотели забрать в военкомат. Он утверждает, что ему не предъявили никаких документов.
«Меня привезли по устной просьбе просто. Сотрудников военкомата не было. Были только сотрудники полиции, которые хотели отвезти меня в военкомат без моего представителя на своей личной машине, от чего я отказался, потому что мне стало плохо», — говорил Дьяченко.
Мужчину привезли в отдел полиции № 5 по городу Голицыно, где хотели возбудить в отношении него административное дело о неявке в военкомат, говорит он.
В полиции, со слов Дьяченко, его самочувствие ухудшилось. Ему вызвали скорую, которая подтвердила, что у мужчины высокая температура, и поставили предварительный диагноз — острый бронхит. Медики предложили поехать в больницу, однако полицейские не разрешили его забрать.
В итоге, спустя несколько часов, Дьяченко отпустили без протокола. По его словам, полицейские грубо с ним обращались и не давали выйти в туалет.
Сегодня, 23 декабря, полиция снова задержала мужчину и увезла в военкомат. Ему вновь не предъявили никаких документов, говорит Чурсанова. При этом он жалуется на острую боль в спине.
Со слов Алены Чурсановой, у Дьяченко имеется ряд заболеваний, которые препятствуют прохождению военной службы. В частности, у него диагностированы плоскостопие, грыжа и недовес, говорит она. Чурсанова считает задержание брата незаконным и просит помощи правозащитников.
Несколько пунктов доклада Шойгу посвящены грядущему увеличению численности армии (для войны с Украиной ее размеры, очевидно, оказались слишком маленькими).
Предельная численность военнослужащих в армии (контрактников, срочников и мобилизованных) будет увеличена с 1,15 миллиона до 1,5 миллиона. Причем в августе 2022 года Путин уже увеличивал предельную численность на 140 тысяч человек. Таким образом, по сравнению с началом вторжения в общей сложности она увеличится почти на 490 тысяч человек. Число военнослужащих по контракту должно вырасти на 290 тысяч — до 695 тысяч. Уже к концу 2022 года планируется, что в армии РФ будет 521 тысяча контрактников, и они, по словам Шойгу, частично заменят мобилизованных (каким будет механизм замены, он не уточнил). Принято решение о создании пяти новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий и армейского корпуса, а также о развертывании более десяти бригад в дивизии (предполагает увеличение численности военнослужащих в них в два-три раза). Также планируется создание нескольких новых авиационных полков и бригад и пяти новых артиллерийских дивизий. По-видимому, уже мобилизованные граждане РФ и новые пореформенные контрактники войдут в состав как раз этих новых дивизий: действующие соединения даже при увеличении их штатной численности не могут вобрать в себя сотни тысяч новых солдат. Кроме того, «поэтапно» изменится возраст призыва. Призывать будут с 21 года, а не с 18, как сейчас — но предельным возрастом призывников станут 30 лет вместо нынешних 27. Как именно эта идея будет реализована, пока неясно.
Давид Гендельман отмечает, что увеличение численности армии призвано выполнить задачу восполнения нехватки и личного состава, и техники: "Главная причина наращивания сил в этой программе банальна в том, что российско-украинская война показала недостаток сил и средств ВС РФ для крупномасштабной конвенциональной войны. Поэтому всего надо больше, говоря простыми словами".
Но это главная проблема России в этой войне, считает эксперт: она поставила советские цели, не имея советских ресурсов. "Поэтому сейчас хотят нарастить эти ресурсы на ходу, насколько возможно. А на ходу такие вещи идут с большим скрипом".
Aps написав:Априори не могут люди живущие в дерьме создавать лучшее в чем либо
не столько в дерьме (это следствие) сколько без мотивации, из под палки. Отдельные виды верили в коммунизм. Но в живую я их не встречал.
1. Я встречал многих, что жили и до сих пор живут при "Коммунизме". 2. Дабы творить, можно двумя путями : а) Экономическими рычагами б) Принудительными мерами И те и другие полностью присущи Украине, как части союза. 3. Вы плохо представляете о разитии космических програм и производств. Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию. ................... П.С. А ничего, что США поставляет сейчас танковые выстрелы 125 калибра, что были произведены на ДЗРХИ - за уничтожением которого стоял сам Обама, в принципе это было единственное место в Украине, что он посещал. Уровень "того производства" отсутствовал и в США.