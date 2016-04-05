Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Один из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.
Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.
Но на их личной встрече в среду Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в разговоре.
Aps написав:Априори не могут люди живущие в дерьме создавать лучшее в чем либо
не столько в дерьме (это следствие) сколько без мотивации, из под палки. Отдельные виды верили в коммунизм. Но в живую я их не встречал.
Для этого, что бы ориентироваться в поднятом вопросе, стоит Вам лично открыть и модерировать наш УКРАИНСКИИЙ аналог https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html Дабы понимать, как, самый нищий народ Европы содержит своих "Слуг". Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины. Отбросив её в девятнадцатый век.
А если умудритесь к тому обнародовать время обретения Права Собственности, что особо АКТУАЛЬНО сейчас, то ПРОЗРЕНИЕ ДОСТИГНЕТ МНОГИХ,
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 23 гру, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Один из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.
Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.
Но на их личной встрече в среду Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в разговоре.
Весною писав про три випадки, коли війна може закінчитись: 1. Ми перемелюємо всю їх техніку, спочатку сучасну, потім відновлену радянську, людей їм не шкода. Потім фюрер застосує ядерну зброю.(Наразі ядерне закінчення війни малоймовірне). 2. Ми підписуємо якийсь папірець про "капітуляцію", як це зробив Порошенко. 3. Фюрер капут (раптова смерть).
Наразі найбільш вірогдним ще залишається перший варіант демілітарізації окупантів, хоча вікно можливостей зменшується - якщо ми не вийдемо на лінію 21-го року до початку літа, війна затягнеться на роки і на перший план вийде третій пункт, імхо.
Kudrjavuy написав:Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
а до этого мы жили как в США/Швейцарии? Убедительно) Был короткий период с 2004 по 2008 когда инодочки заливали экономику кредитами. Но это не совсем то благополучие. Когда за небольшое семейное счастье, 10 лет им кашляешь твердой валютой. Причем гривну по курсу банки не брали. Тоже слуги виноваты?) Лучше жить плохо, но по средствам. Только ни одному Президенту не хватило бы смелости такое предложить.
Kudrjavuy написав:Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию
lapay написав:.......... Весною писав про три випадки, коли війна може закінчитись: 1. Ми перемелюємо всю їх техніку, спочатку сучасну, потім відновлену радянську, людей їм не шкода. Потім фюрер застосує ядерну зброю.(Наразі ядерне закінчення війни малоймовірне). 2. Ми підписуємо якийсь папірець про "капітуляцію", як це зробив Порошенко. 3. Фюрер капут (раптова смерть).
Наразі найбільш вірогдним ще залишається перший варіант демілітарізації окупантів, хоча вікно можливостей зменшується - якщо ми не вийдемо на лінію 21-го року до початку літа, війна затягнеться на роки і на перший план вийде третій пункт, імхо.
Могу согласиться. Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?