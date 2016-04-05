Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Один из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.



Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.



Но на их личной встрече в среду Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия» , поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в разговоре.