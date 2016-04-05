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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3089309030913092
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:54

  vitaliian написав:
Белый Дом рассматривает три варианта окончания российско-украинской войны – Washington Post
........
https://www.washingtonpost.com/national ... -patriots/

В самой статье звучит немного иначе:
Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Один из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.

Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.

Но на их личной встрече в среду Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в разговоре.


И приведу взгляд ВВС на визит Зеленского и ситуацию в США в отношении Украины - https://www.bbc.com/russian/news-64061930 - "Услышали ли американские скептики Зеленского? Комментарий Би-би-си"
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:30

  Kudrjavuy написав:
  antey1969 написав:vitaliian
Какой смысл тащить сюда этот мусор?

"Мусор" остаётся.
Реальные прения и поднятые вопросы Модер вынужден удалять.

Он вам мстит. весь мир вам мстит, но вы сражайтесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
  Aps написав:Априори не могут люди живущие в дерьме создавать лучшее в чем либо
не столько в дерьме (это следствие) сколько без мотивации, из под палки. Отдельные виды верили в коммунизм. Но в живую я их не встречал.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Для этого, что бы ориентироваться в поднятом вопросе, стоит Вам лично открыть и модерировать наш УКРАИНСКИИЙ аналог https://storage.googleapis.com/zarubezh ... index.html
Дабы понимать, как, самый нищий народ Европы содержит своих "Слуг".
Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
Отбросив её в девятнадцатый век.

А если умудритесь к тому обнародовать время обретения Права Собственности, что особо АКТУАЛЬНО сейчас, то ПРОЗРЕНИЕ ДОСТИГНЕТ МНОГИХ,
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 23 гру, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:32

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
Белый Дом рассматривает три варианта окончания российско-украинской войны – Washington Post
........
https://www.washingtonpost.com/national ... -patriots/

В самой статье звучит немного иначе:
Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации. Один из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другой — отход к линиям 2014 года. Третий уровень вывода будет включать Донбасс, но не Крым.

Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.

Но на их личной встрече в среду Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в разговоре.


Весною писав про три випадки, коли війна може закінчитись:
1. Ми перемелюємо всю їх техніку, спочатку сучасну, потім відновлену радянську, людей їм не шкода. Потім фюрер застосує ядерну зброю.(Наразі ядерне закінчення війни малоймовірне).
2. Ми підписуємо якийсь папірець про "капітуляцію", як це зробив Порошенко.
3. Фюрер капут (раптова смерть).

Наразі найбільш вірогдним ще залишається перший варіант демілітарізації окупантів, хоча вікно можливостей зменшується - якщо ми не вийдемо на лінію 21-го року до початку літа, війна затягнеться на роки і на перший план вийде третій пункт, імхо.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:33

  Kudrjavuy написав:Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
а до этого мы жили как в США/Швейцарии? Убедительно)
Был короткий период с 2004 по 2008 когда инодочки заливали экономику кредитами. Но это не совсем то благополучие. Когда за небольшое семейное счастье, 10 лет им кашляешь твердой валютой. Причем гривну по курсу банки не брали. Тоже слуги виноваты?) Лучше жить плохо, но по средствам. Только ни одному Президенту не хватило бы смелости такое предложить.
  Kudrjavuy написав:Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию
а какие это Дэ? Мне мало лет, я не в курсе...
  Kudrjavuy написав:ПРОЗРЕНИЕ ДОСТИГНЕТ МНОГИХ
и к чему вы призываете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:42

О наших за границей:
Президент Александр Вучич недавно заявил, что переехавшие в Сербию россияне и украинцы вскоре смогут претендовать на гражданство в ускоренном порядке, поскольку стране не хватает рабочей силы.

В октябре он объявил, что процедуры получения разрешений на работу и сербского гражданства будут еще и упрощены, чтобы стране было легче привлекать и удерживать работников из-за рубежа.

https://www.bbc.com/russian/features-64067548
Подозреваю, что остальная Европа будет поступать аналогично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:44

  Investor_K написав:Зря Вы так. Мне 100+ лет. Но я с интересом читаю
ну вы вообще ТОП форумчанин. Без иронии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:46

  lapay написав:..........
Весною писав про три випадки, коли війна може закінчитись:
1. Ми перемелюємо всю їх техніку, спочатку сучасну, потім відновлену радянську, людей їм не шкода. Потім фюрер застосує ядерну зброю.(Наразі ядерне закінчення війни малоймовірне).
2. Ми підписуємо якийсь папірець про "капітуляцію", як це зробив Порошенко.
3. Фюрер капут (раптова смерть).

Наразі найбільш вірогдним ще залишається перший варіант демілітарізації окупантів, хоча вікно можливостей зменшується - якщо ми не вийдемо на лінію 21-го року до початку літа, війна затягнеться на роки і на перший план вийде третій пункт, імхо.

Могу согласиться.
Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?

До того часу окупанти побудують укріплену лінію оборони, наженуть мобіків і свіжих контрактників, а струмочок західної зброї помітно пересохне через обміління запасів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ну вы вообще ТОП форумчанин. Без иронии.


Еще бы. Я ведь еще на форуме uabanker в начале нулевых зажигал. Но здесь форум более интересный и демократичный. А тот походу скопытился.
Investor_K
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