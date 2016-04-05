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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3090309130923093
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:39

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
а до этого мы жили как в США/Швейцарии? Убедительно)
Был короткий период с 2004 по 2008 когда инодочки заливали экономику кредитами. Но это не совсем то благополучие. Когда за небольшое семейное счастье, 10 лет им кашляешь твердой валютой. Причем гривну по курсу банки не брали. Тоже слуги виноваты?) Лучше жить плохо, но по средствам. Только ни одному Президенту не хватило бы смелости такое предложить.
  Kudrjavuy написав:Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию
а какие это Дэ? Мне мало лет, я не в курсе...
  Kudrjavuy написав:ПРОЗРЕНИЕ ДОСТИГНЕТ МНОГИХ
и к чему вы призываете?

К примеру(вопрос о санкциях и кому на Руси жить хорошо), я только в восторге, как орки разрушают рифляндию(но, смотрите на их качественные информационные проекты):
Текстовое описание и источник: https://patrioty.org.ua/politic/a-iak-z ... 48445.html

Но, я не согласен, с тем, что и у нас форсируются эти процессы, тем более, что у нас Война.
Вопрос, почему Вам, в Правовом Демократическом Государстве не быть, официальным источником против коррупции, с достаточно информированной платформой доступной каждому гражданину Украины?
Дабы под "шум демократии" гречка шла населению на пользу?
Я, ведь уже объяснял, что те же США - жестко отслеживают все капиталы, от 10 000$, исключая тем самым нанесение им Экономического и политического вреда.
Ведь, даже Законы Украины - жестко контролируют госслужащих, но по факту видим обратный процесс.
Публичная доступность этой информации - однозначно даст пищу Демократии в Украине.
И ограничит проблемы населения, дабы ему "не тыкало"(быдло), что это "его выбор".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:47

  Kudrjavuy написав:Я, ведь уже объяснял, что те же США - жестко отслеживают все капиталы, от 10 000
всё повязано, мировой сионизм. США может и хотели бы другого президента, но посмотрели на рейтинговых политиков и поняли, лучше мириться с мелким злом типа Зеленского, чем воевать с крупным (тут без фамилий).
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:52

Вчера, 22 декабря, утром до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины.
https://donpress.com/news/23-12-2022-te ... uyu-gruppu
Об этом рассказали в УНИАН.

На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ.

После короткого боя у врага – двое убитых. Другие – убежали обратно в россию.
С нашей стороны обошлось без потерь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:14

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:ну вы вообще ТОП форумчанин. Без иронии.


Еще бы. Я ведь еще на форуме uabanker в начале нулевых зажигал. Но здесь форум более интересный и демократичный. А тот походу скопытился.

И вор вы опытный, это чувствуется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:30

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?

До того часу окупанти побудують укріплену лінію оборони, наженуть мобіків і свіжих контрактників, а струмочок західної зброї помітно пересохне через обміління запасів.


Соромлюсь запитати:
1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо?
2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Соромлюсь запитати:
1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо?
2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає?

Насправді логіка в цьому є. Брак боєприпасів на заході відчувається. Як і в нас. При чому русня поки що брак техніки і БК заповнювати мясом. А ми?
Хоча мені здається, що до кінця 23го року проблем з поставками не мало б бути. Принаймні, поки що і США і ЄС розглядають допомогу протягом 23го року.
sashaqbl
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