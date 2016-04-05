Kudrjavuy написав:Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
а до этого мы жили как в США/Швейцарии? Убедительно) Был короткий период с 2004 по 2008 когда инодочки заливали экономику кредитами. Но это не совсем то благополучие. Когда за небольшое семейное счастье, 10 лет им кашляешь твердой валютой. Причем гривну по курсу банки не брали. Тоже слуги виноваты?) Лучше жить плохо, но по средствам. Только ни одному Президенту не хватило бы смелости такое предложить.
Kudrjavuy написав:Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию
Но, я не согласен, с тем, что и у нас форсируются эти процессы, тем более, что у нас Война. Вопрос, почему Вам, в Правовом Демократическом Государстве не быть, официальным источником против коррупции, с достаточно информированной платформой доступной каждому гражданину Украины? Дабы под "шум демократии" гречка шла населению на пользу? Я, ведь уже объяснял, что те же США - жестко отслеживают все капиталы, от 10 000$, исключая тем самым нанесение им Экономического и политического вреда. Ведь, даже Законы Украины - жестко контролируют госслужащих, но по факту видим обратный процесс. Публичная доступность этой информации - однозначно даст пищу Демократии в Украине. И ограничит проблемы населения, дабы ему "не тыкало"(быдло), что это "его выбор".
Kudrjavuy написав:Я, ведь уже объяснял, что те же США - жестко отслеживают все капиталы, от 10 000
всё повязано, мировой сионизм. США может и хотели бы другого президента, но посмотрели на рейтинговых политиков и поняли, лучше мириться с мелким злом типа Зеленского, чем воевать с крупным (тут без фамилий).
fler написав:Соромлюсь запитати: 1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо? 2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає?
Насправді логіка в цьому є. Брак боєприпасів на заході відчувається. Як і в нас. При чому русня поки що брак техніки і БК заповнювати мясом. А ми? Хоча мені здається, що до кінця 23го року проблем з поставками не мало б бути. Принаймні, поки що і США і ЄС розглядають допомогу протягом 23го року.