Kudrjavuy написав:Или как эти "Слуги" опустили Украину и население Украины.
а до этого мы жили как в США/Швейцарии? Убедительно) Был короткий период с 2004 по 2008 когда инодочки заливали экономику кредитами. Но это не совсем то благополучие. Когда за небольшое семейное счастье, 10 лет им кашляешь твердой валютой. Причем гривну по курсу банки не брали. Тоже слуги виноваты?) Лучше жить плохо, но по средствам. Только ни одному Президенту не хватило бы смелости такое предложить.
Kudrjavuy написав:Здесь нет ничего странного - три "Дэ", навязанные в Украине полностью выполняют свою функцию
Но, я не согласен, с тем, что и у нас форсируются эти процессы, тем более, что у нас Война. Вопрос, почему Вам, в Правовом Демократическом Государстве не быть, официальным источником против коррупции, с достаточно информированной платформой доступной каждому гражданину Украины? Дабы под "шум демократии" гречка шла населению на пользу? Я, ведь уже объяснял, что те же США - жестко отслеживают все капиталы, от 10 000$, исключая тем самым нанесение им Экономического и политического вреда. Ведь, даже Законы Украины - жестко контролируют госслужащих, но по факту видим обратный процесс. Публичная доступность этой информации - однозначно даст пищу Демократии в Украине. И ограничит проблемы населения, дабы ему "не тыкало"(быдло), что это "его выбор".
fler написав:Соромлюсь запитати: 1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо? 2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає?
Насправді логіка в цьому є. Брак боєприпасів на заході відчувається. Як і в нас. При чому русня поки що брак техніки і БК заповнювати мясом. А ми? Хоча мені здається, що до кінця 23го року проблем з поставками не мало б бути. Принаймні, поки що і США і ЄС розглядають допомогу протягом 23го року.
Сейчас есть мнения, относительно того, что данные иранские дроны либо чувствительны к низким температурам, либо нет. Согласно моей информации, которую вы можете расценивать даже как субъективную, но только вздумайте, они чувствительны к морозам.
Топливная система Shahed-136 имеет ряд конструктивных и технических недочётов, весьма уязвимых к низким температурам, а потому, данные дроны весьма проблематично применять в зимний период. Нет, это возможно, но весьма высока вероятность, что он спикирует из-за отказа топливной системы.
В этой связи, новая партия, которую получили россияне от иранцев, не пускается сейчас массово, волна за волной, для атак по территории Украины, а опять-таки, привержена паузам. Это вызвано тем, что россияне вынуждены дорабатывать полученные дроны, для более эффективного применения в зимний период.
То есть, что удары ракетами, зависящие от накопления БК, что удары дронами, зависящие от темпов их доработки, оккупанты не могут позволить себе ежедневных и массированных ударов по Украине. Они находятся в постоянной зависимости от собственной и чьей-то неполноценности.
И ещё один немаловажный фактор. Shahed - Shahedу рознь. У россиян в распоряжении больше Shahed-131, нежели Shahed-136. Отличие в размерах, ряде характеристик, а так боевой части, которая у 131-го - 15 кг. То есть, Иран не смог изготовить для РОВ две сотни 136-х и компенсировал их 131-ми.
Это лишний раз подтверждает ограниченные производственные возможности Ирана по выпуску Shahed-136 в пределах полусотни в месяц. В общем, одна недоразвитая страна-террорист, весьма недоразвито помогает в войне другой недоразвитой стране-террористу. https://t.me/zloyodessit/17885
fler написав:Соромлюсь запитати: 1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо? 2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає?
Насправді логіка в цьому є. Брак боєприпасів на заході відчувається. Як і в нас.
Яка логіка? Кацапи тягнуть до нас кулемети "Максим" та установки "Катюша", бо в них багато зброї? Цікаво, коли вже крейсер "Аврора" підгонять? Це я до того, що чомусь пишуть лише про виснаження західної зброї без адекватних порівнянь.
sashaqbl написав:При чому русня поки що брак техніки і БК заповнювати мясом. А ми?
У нас, як бачимо, "м'ясом не кидаються" і щось мені підказує, що так і надалі буде.
sashaqbl написав:Хоча мені здається, що до кінця 23го року проблем з поставками не мало б бути. Принаймні, поки що і США і ЄС розглядають допомогу протягом 23го року.
Так отож. Мабуть 50+ країн, які надають нам зброю, щось таки придумають
fler написав:Соромлюсь запитати: 1) західні заводи нам зброю вже не встигають виробляти? + ми самі геть нічого не виробляємо? 2) в окупантів зброя невичерпна та "ленд-лізу" від них нам не перепадає?
Насправді логіка в цьому є. Брак боєприпасів на заході відчувається. Як і в нас. При чому русня поки що брак техніки і БК заповнювати мясом. А ми? Хоча мені здається, що до кінця 23го року проблем з поставками не мало б бути. Принаймні, поки що і США і ЄС розглядають допомогу протягом 23го року.
Захід ще "нічого не розпочинав"(с). Якщо вони побачать що дійсно починає чогось не встачати - вони доклдауть невеликих зусиль і зроблять стільки скільки треба * 5. Як у Другу Світову, коли Б17 або Шермани виробляли на 4-5 заводах. І їм для цього трудових подвигів робити буде непотрібно. Просто поки що в них старої зброї та боєприпасів до неї - як сміття. Як все утілізують нашими руками кацапам на голови - так почнуть рухатись швидше.
Проблемы с боеприпасами всё же возможны. Попадалось, что в Германии заявляли, что снарядов для Panzerhaubitze против Путина хватит на 2 дня, а мы расходуем за неделю столько снарядов (кажется, речь шла о 125 мм), сколько США делают за месяц. Точно не помню, боюсь соврать. Во 2 мировую США перевели промышленность на военные рельсы и начали быстро наращивать военное производство только после вступления в войну. Сегодня этого нет. Для наращивания производства промышленности США нужны гарантии правительства. "вони докладуть невеликих зусиль" - не совсем так. Усилия, может, и не очень большие, но время всё же нужно. За один день не делается. Да и время изготовления многих видов вооружения не один день.
fler написав:Яка логіка? Кацапи тягнуть до нас кулемети "Максим" та установки "Катюша", бо в них багато зброї? Цікаво, коли вже крейсер "Аврора" підгонять? Це я до того, що чомусь пишуть лише про виснаження західної зброї без адекватних порівнянь.
Ми успішно обороняємось при їх перевазі, в усьому, в 2-5 разів, так само і вони зможуть, якщо встигнуть фундаментально окопатись. Фортифікаційна техніка в них працює добре, вони до війни готувались. Подивіться, за скільки років Захід планує компесувати, виробництвом, те, що ми витратили за 9 місяців. Щоб не було ілюзій.