fler написав:Яка логіка? Кацапи тягнуть до нас кулемети "Максим" та установки "Катюша", бо в них багато зброї? Цікаво, коли вже крейсер "Аврора" підгонять? Це я до того, що чомусь пишуть лише про виснаження західної зброї без адекватних порівнянь.
Ми успішно обороняємось при їх перевазі, в усьому, в 2-5 разів, так само і вони зможуть, якщо встигнуть фундаментально окопатись. Фортифікаційна техніка в них працює добре, вони до війни готувались. Подивіться, за скільки років Захід планує компесувати, виробництвом, те, що ми витратили за 9 місяців. Щоб не було ілюзій.
Може щось там у них і більше Це як чоловічий хрін довжиною в метр - круто, але марно використовувати
А по факту, ми не тільки обороняємось, але й звільняємо області та міста. А це вже наступ
Державна зрада та диверсія — за такими статтями Кримінального кодексу СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом купівлі виконавчим комітетом Чернігівської міськради трансформатора для Чернігівської ТЕЦ.
А всё потому, что зелёная команда хочет выдавить Атрошенко из мэров города. Придумывают любой повод Потому что он не в их команде. Да ещё и с Кличко сотрудничает
"Єднання" - это когда кто-то подчиняется зелёной команде. А если проводит самостоятельную политику и делает всё для города - такого надо пытаться убрать
Кремль, однако, заявил в среду, что не видит шансов на мирные переговоры с Киевом.
Ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с такой же пессимистичной нотой.
«Я верю, что военное противостояние будет продолжаться, и я думаю, что нам еще придется дождаться момента, когда станут возможны серьезные переговоры о мире», — сказал он журналистам в понедельник. «Я не вижу их на ближайшем горизонте».
Кремль, однако, заявил в среду, что не видит шансов на мирные переговоры с Киевом.
Ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с такой же пессимистичной нотой.
«Я верю, что военное противостояние будет продолжаться, и я думаю, что нам еще придется дождаться момента, когда станут возможны серьезные переговоры о мире», — сказал он журналистам в понедельник. «Я не вижу их на ближайшем горизонте».
Вот что ты хотел этим сказать ?
Что РФ не хочет никаких переговоров - так это аксиома РФ хочет капитуляции Украины