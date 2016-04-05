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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3091309230933094>
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:42

  airmax78 написав:Захід ще "нічого не розпочинав"(с). Якщо вони побачать що дійсно починає чогось не встачати - вони доклдауть невеликих зусиль і зроблять стільки скільки треба
вы ж там тоже подключитесь, позвоните кому надо, канцлеру смс-ку напишите. От имени форума, делегируем вас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:55

  lapay написав:
  fler написав:Яка логіка? Кацапи тягнуть до нас кулемети "Максим" та установки "Катюша", бо в них багато зброї? Цікаво, коли вже крейсер "Аврора" підгонять?
Це я до того, що чомусь пишуть лише про виснаження західної зброї без адекватних порівнянь.

Ми успішно обороняємось при їх перевазі, в усьому, в 2-5 разів, так само і вони зможуть, якщо встигнуть фундаментально окопатись. Фортифікаційна техніка в них працює добре, вони до війни готувались.
Подивіться, за скільки років Захід планує компесувати, виробництвом, те, що ми витратили за 9 місяців. Щоб не було ілюзій.

Може щось там у них і більше
Це як чоловічий хрін довжиною в метр - круто, але марно використовувати

А по факту, ми не тільки обороняємось, але й звільняємо області та міста.
А це вже наступ
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А по факту, ми не тільки обороняємось, але й звільняємо області та міста.
А це вже наступ

Я не проти, тільки за. Щоб пошвидше, поки це завдання не додало зірочок складності і років очікування.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:02

  lapay написав:
  fler написав:Яка логіка?
Це я до того, що чомусь пишуть лише про виснаження західної зброї без адекватних порівнянь.

Ми успішно обороняємось при їх перевазі, в усьому, в 2-5 разів...
Подивіться, за скільки років Захід планує компесувати, виробництвом, те, що ми витратили за 9 місяців. Щоб не було ілюзій.


Ок, а кацапам не тре буде компенсувати виробництвом? Їм нова зброя з неба впаде? Ще раз - чому немає порівнянь? Чому волаєте лише про втрати/виробництво західної зброї?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось таке "єднання"
Купівля трансформатора для Чернігівської ТЕЦ: СБУ розслідує справу за статтями "Державна зрада та диверсія"
Державна зрада та диверсія — за такими статтями Кримінального кодексу СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом купівлі виконавчим комітетом Чернігівської міськради трансформатора для Чернігівської ТЕЦ.

А всё потому, что зелёная команда хочет выдавить Атрошенко из мэров города.
Придумывают любой повод
Потому что он не в их команде. Да ещё и с Кличко сотрудничает

"Єднання" - это когда кто-то подчиняется зелёной команде.
А если проводит самостоятельную политику и делает всё для города - такого надо пытаться убрать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:08

Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах, — звернення Зеленського до послів України.
https://t.me/lachentyt/24479
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:10

  lapay написав:
  pesikot написав:А по факту, ми не тільки обороняємось, але й звільняємо області та міста.
А це вже наступ

Я не проти, тільки за. Щоб пошвидше, поки це завдання не додало зірочок складності і років очікування.

Нууу, готовьтесь, что это затянется на год или дольше. Быстро не получится

Пуйло не собирается прекращать - это надо понимать.
Ему уже по фиг, что ему Китай говорит, ему по фигу, что Индия его игнорирует

И даже, когда мы выйдем на границы 1991 года.
Обстрелы из РСЗО приграничных районов РФ не прекратит. Этого говна у них овер до хрена
Черниговщину обстреливают каждый день
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:11

"Анализ: визит Зеленского в США оставляет вопросы без ответов" - https://www.reuters.com/world/zelenskiys-us-visit-leaves-unanswered-questions-2022-12-23/.
Там несколько вопросов, но заканчивается вопросом о завершении войны:
Кремль, однако, заявил в среду, что не видит шансов на мирные переговоры с Киевом.

Ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с такой же пессимистичной нотой.

«Я верю, что военное противостояние будет продолжаться, и я думаю, что нам еще придется дождаться момента, когда станут возможны серьезные переговоры о мире», — сказал он журналистам в понедельник. «Я не вижу их на ближайшем горизонте».
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:19

Якщо пам'ятаєте вчорашню розмову, то...

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:Поэтому всё только начинается

Так в договорі є про форс-мажор і війну...
Але, договір діє лише до кінця цього року))

І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?

п.с.
Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)

Коротше - все добре! 👍
Тато пішов до начальства і вияснилось, що жодних проблем не буде(так вони побіцяли) і ще й казали мені подякувати, що я захищаю нашу країну!

Тож - все буде добре!
Все буде Успіх! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:20

  ЛАД написав:"Анализ: визит Зеленского в США оставляет вопросы без ответов" - https://www.reuters.com/world/zelenskiys-us-visit-leaves-unanswered-questions-2022-12-23/.
Там несколько вопросов, но заканчивается вопросом о завершении войны:
Кремль, однако, заявил в среду, что не видит шансов на мирные переговоры с Киевом.

Ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с такой же пессимистичной нотой.

«Я верю, что военное противостояние будет продолжаться, и я думаю, что нам еще придется дождаться момента, когда станут возможны серьезные переговоры о мире», — сказал он журналистам в понедельник. «Я не вижу их на ближайшем горизонте».

Вот что ты хотел этим сказать ?

Что РФ не хочет никаких переговоров - так это аксиома
РФ хочет капитуляции Украины

Вот только для РФ этого не будет
pesikot
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