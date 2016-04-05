Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥 Якраз сьогодні їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув) ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне Там горбиста місцевість, як у моїх краях Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого)
🚁🤯 На Закарпатті зловмисник намагався вивезти через кордон до Угорщини гелікоптер. Гвинтокрил КА-26 переміщували до Угорщини через пункт пропуску «Тиса». Під час перевірки прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом це підтвердив й судовий експерт. Гелікоптер вилучили співробітники ДМСУ, його вартість оцінюють у понад 924 тис грн. https://t.me/operativnoZSU
pesikot написав:Нууу, готовьтесь, что это затянется на год или дольше. Быстро не получится
Пуйло не собирается прекращать - это надо понимать. Ему уже по фиг, что ему Китай говорит, ему по фигу, что Индия его игнорирует
И даже, когда мы выйдем на границы 1991 года. Обстрелы из РСЗО приграничных районов РФ не прекратит. Этого говна у них овер до хрена Черниговщину обстреливают каждый день
К сожалению это все пока не так позитивно. Все "антиамерианцы" свой позицией поддерживают Россию. Если бы ей объявили междунарную полную блокаду, то загнали бы как бешеную собаку. Пока Китай и Индия играют в свою игру ослабления "гегемонов". Чем дольше у них получится, тем дольше продлится война.
pesikot написав:Нууу, готовьтесь, что это затянется на год или дольше. Быстро не получится
Пуйло не собирается прекращать - это надо понимать. Ему уже по фиг, что ему Китай говорит, ему по фигу, что Индия его игнорирует
И даже, когда мы выйдем на границы 1991 года. Обстрелы из РСЗО приграничных районов РФ не прекратит. Этого говна у них овер до хрена Черниговщину обстреливают каждый день
К сожалению это все пока не так позитивно. Все "антиамерианцы" свой позицией поддерживают Россию. Если бы ей объявили междунарную полную блокаду, то загнали бы как бешеную собаку. Пока Китай и Индия играют в свою игру ослабления "гегемонов". Чем дольше у них получится, тем дольше продлится война.
Китай и Индия покупает сильно ниже рынка - это да Но для РФ - это было бы хорошо, если бы у РФ был бы другой источник прибыли, а его нет
"Досить, батьку, торгувати - здачу нічим вже давати" - это про РФ
pesikot написав:Нууу, готовьтесь, что это затянется на год или дольше. Быстро не получится
Пуйло не собирается прекращать - это надо понимать. Ему уже по фиг, что ему Китай говорит, ему по фигу, что Индия его игнорирует
И даже, когда мы выйдем на границы 1991 года. Обстрелы из РСЗО приграничных районов РФ не прекратит. Этого говна у них овер до хрена Черниговщину обстреливают каждый день
К сожалению это все пока не так позитивно. Все "антиамерианцы" свой позицией поддерживают Россию. Если бы ей объявили междунарную полную блокаду, то загнали бы как бешеную собаку. Пока Китай и Индия играют в свою игру ослабления "гегемонов". Чем дольше у них получится, тем дольше продлится война.
Китай и Индия покупает сильно ниже рынка - это да Но для РФ - это было бы хорошо, если бы у РФ был бы другой источник прибыли, а его нет
"Досить, батьку, торгувати - здачу нічим вже давати" - это про РФ
Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится. Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.
Якщо подивитися на заяви радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, то вони полягають у тому, що США не повинні дати Україні програти, а Росії – виграти. Тобто заяви полягають не в тому, що ми повинні перемогти Росію. Це, здавалося б, такі дрібнички, але вони дуже суттєві. От коли ми почуємо, що Україна має перемогти Росію, вигнати її армію з усіх окупованих територій – тоді це вже буде перший сигнал того, що політика війни змінюється.
Насправді, пересічному політику у Вашингтоні не важлива політика в Україні, Берліні, Парижі – йому цікаві інтереси своєї держави. Нікому, крім нас самих, Україна не потрібна, і справедливість у цій війні також нікому, крім нас самих, не потрібна. Їм же байдуже, чи буде під контролем України Донецьк, Луганськ, чи буде половина України по Дніпру. Такі категорії, як наприклад, Будапештський меморандум – це наївні спроби уникати цих дилем, які вже показали свою недієздатність.
Але що працює? Працює наше лідерство і принциповість. Ми сьогодні займаємо лідируючу позицію серед усіх вільних країн, на нас дивляться і орієнтуються на наші заяви. Дуже гарну політику проводить наш президент у сенсі комунікації напряму із західними суспільствами. Він, насамперед, звертається до людей, адже вони інтуїтивно розуміють, що потрібно підтримувати народ України, бо це справедливо, на відміну від деяких політиків.
Так наша проактивність та принциповість у бажанні визволити наші території – це наш найбільший запобіжник від того, що якісь західні лідери скажуть, що до певного етапу вони допомагають, а після – ми самі. Оскільки ми сьогодні зайняли цю провідну позицію – значить, ми маємо право апелювати і до західних урядів, і до західних суспільств. І попри те, чи хочуть політики, чи ні, своєї сили не втрачають західні цінності – принципи свободи, демократії. https://www.rbc.ua/rus/news/radnik-mino ... 44705.html
– Так, ми маємо всі можливості, щоб завершити війну наступного року. Все залежить від тієї зброї, яку ми отримуємо. Зброя – це інструмент. У нас є достатня кількість вишкілених підрозділів, які вміють і знають, що робити. І в нашого командування Об'єднаних сил також є дуже чіткі плани з деокупації кожної області, на кожен напрямок є чіткий план зі звільнення.