Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:48

Якщо подивитися на заяви радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, то вони полягають у тому, що США не повинні дати Україні програти, а Росії – виграти. Тобто заяви полягають не в тому, що ми повинні перемогти Росію. Це, здавалося б, такі дрібнички, але вони дуже суттєві. От коли ми почуємо, що Україна має перемогти Росію, вигнати її армію з усіх окупованих територій – тоді це вже буде перший сигнал того, що політика війни змінюється.Насправді, пересічному політику у Вашингтоні не важлива політика в Україні, Берліні, Парижі – йому цікаві інтереси своєї держави. Нікому, крім нас самих, Україна не потрібна, і справедливість у цій війні також нікому, крім нас самих, не потрібна. Їм же байдуже, чи буде під контролем України Донецьк, Луганськ, чи буде половина України по Дніпру. Такі категорії, як наприклад, Будапештський меморандум – це наївні спроби уникати цих дилем, які вже показали свою недієздатність.Але що працює? Працює наше лідерство і принциповість. Ми сьогодні займаємо лідируючу позицію серед усіх вільних країн, на нас дивляться і орієнтуються на наші заяви. Дуже гарну політику проводить наш президент у сенсі комунікації напряму із західними суспільствами. Він, насамперед, звертається до людей, адже вони інтуїтивно розуміють, що потрібно підтримувати народ України, бо це справедливо, на відміну від деяких політиків.Так наша проактивність та принциповість у бажанні визволити наші території – це наш найбільший запобіжник від того, що якісь західні лідери скажуть, що до певного етапу вони допомагають, а після – ми самі. Оскільки ми сьогодні зайняли цю провідну позицію – значить, ми маємо право апелювати і до західних урядів, і до західних суспільств. І попри те, чи хочуть політики, чи ні, своєї сили не втрачають західні цінності – принципи свободи, демократії.– Так, ми маємо всі можливості, щоб завершити війну наступного року. Все залежить від тієї зброї, яку ми отримуємо. Зброя – це інструмент. У нас є достатня кількість вишкілених підрозділів, які вміють і знають, що робити. І в нашого командування Об'єднаних сил також є дуже чіткі плани з деокупації кожної області, на кожен напрямок є чіткий план зі звільнення.