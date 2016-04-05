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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3092309330943095
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:54

  Vlad442 написав:Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится.
Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.

вас когда от интернета отключили ?

Индия - уже нет. Нет ежегодной встречи с премьером Моди. Он отказался
Китай - уже нет. Отправили медведя-алкаша. Си покивал головой

Аргентина и Бразилия - это страны для эвакуации Путина
Всё, как и для нацистов из Германии, в своё время
Но согласятся ли Аргентина и Бразилия ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:вас когда от интернета отключили ?

Индия - уже нет. Нет ежегодной встречи с премьером Моди. Он отказался
Китай - уже нет. Отправили медведя-алкаша. Си покивал головой

Аргентина и Бразилия - это страны для эвакуации Путина
Всё, как и для нацистов из Германии, в своё время
Но согласятся ли Аргентина и Бразилия ?

Не отключали. Как и от мозгов.
Где присоединение Китая, Индии, Бразилии, Аргентины к санкциям? Скиньте ссылку "неотключенный мой".
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:14

Скільки ще потрібно часу, щоб русня так заспівала ?))

Коли це стане реально в русні?
https://youtube.com/shorts/uN3uw9BRup8?feature=share
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:16

  Vlad442 написав:Не отключали. Как и от мозгов.
Где присоединение Китая, Индии, Бразилии, Аргентины к санкциям? Скиньте ссылку "неотключенный мой".

Ты готов продавать по 40 на постоянной основе, то, что тебе стоит 60 ?
Если да - ты в жопе

PS. Убери украинский флаг со своей аватары. Ты не украинец
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место
Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души.

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