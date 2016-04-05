Vlad442 написав:Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится. Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.
вас когда от интернета отключили ?
Индия - уже нет. Нет ежегодной встречи с премьером Моди. Он отказался Китай - уже нет. Отправили медведя-алкаша. Си покивал головой
Аргентина и Бразилия - это страны для эвакуации Путина Всё, как и для нацистов из Германии, в своё время Но согласятся ли Аргентина и Бразилия ?
Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души.
freeze написав:Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души
freeze написав:Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души.
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Радий за Вас! Приєднуюсь до отих мешканців селищ -- велике дякую! І вдачі!
І Ви, і Хотаб, і Успіх, і Бобуа -- кожен з вас передає свою частинку з картини. За це окрема подяка.
Цікаве зауваження наприкінці: *Наступним кроком колективного Заходу мають стати санкції щодо газової сфери та атомної промисловості росії. Блокування російських атомних проектів за кордоном (а їх всього 36) було би потужним ударом по економіці агресора. Мова йде про проєкти будівництва по всьому світові атомних енергоблоків та обладнання для них.*
Vlad442 написав:Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится.
Навіть позбавити московію західних ринків та грошей - це вже суттєво. А щодо співпраці з бріксом - за що їм любити одне одного?.. ПОсварились із заходом, посваряться і з китаєм, чом би й ні.