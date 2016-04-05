Якщо бути точним - останній запис на 2 розбити
2019-2021 — порохоботи.
2021-2022 — русня, ОПЗЖ.
Коли оброблений новий президент повторив армія.мова.віра - то шось зламалось.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:08
Якщо бути точним - останній запис на 2 розбити
2019-2021 — порохоботи.
2021-2022 — русня, ОПЗЖ.
Коли оброблений новий президент повторив армія.мова.віра - то шось зламалось.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:13
А може й так: хитродупий Китай зараз отримує дивіденди, в той час поки Захід витрачається на боротьбу з рашкою; потім, коли рфія ослабне під натиском України та Заходу, то підключиться до тиску на неї, щоб добити та урвати собі шматок пиріга від неї.
Тобто Захід не дурний, а отой Китай самий хитродупий.
Україна ж тягне найважчий тягар - безпосередньо війну. Але нам діватися нікуди. Вибору нема, тільки захищатися.
Всі цим користуються. Але таке життя.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:40
Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:02
ВВП Запада примерно около 50 трл-нов долл. ВВП раши 1,8 трлн. Но дело в том что Запад не спешит тратить на противостояние эквивалентно ВВП, а россияне готовы терпеть как в КНДР. Тем более там и раньше очень большая часть ВВП распределялась во всякие ФНБ, ЗВР и пр. Да и военные расходы зашкаливали. Одна из немногочисленных стран где ВВП на душу значительно выше среднегодового дохода граждан.
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:04
Росс. экономика может, конечно, значительно меньше, чем западная.
Но у них остались большие запасы ещё с советских времён, а запад многое ликвидировал. Понятно, что старые снаряды и ракеты ненадёжны, порой не взрываются, порой падают там же, где запустили, но большинство всё же долетает и взрывается. Кроме того, РФ не совсем ликвидировала старые производства.
И опять же понятно, что новые западные вооружения качественнее и точнее старых советских, но и дороже и их меньше. Мы не можем устраивать "огненный вал".
А Западу желательно для наращивания производства переводить экономику на военные рельсы. На это они пока не идут.
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:24
Появляйтесь почаще. Волнуемся за Вас.
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