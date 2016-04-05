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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3093309430953096
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:08

  vitaliian написав:
Ненавиділи Президента і військово-політичне керівництво:
2010-2014 — ЗСУ, підприємці, інтелігенція.
2014-2019 — русня, ОПЗЖ, міхушвіли, комуняки.
2019-2022 — русня, ОПЗЖ, порохоботи.

Якщо бути точним - останній запис на 2 розбити
2019-2021 — порохоботи.
2021-2022 — русня, ОПЗЖ.

Коли оброблений новий президент повторив армія.мова.віра - то шось зламалось.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:13

  sergey_sryvkin написав: посваряться і з китаєм, чом би й ні.

А може й так: хитродупий Китай зараз отримує дивіденди, в той час поки Захід витрачається на боротьбу з рашкою; потім, коли рфія ослабне під натиском України та Заходу, то підключиться до тиску на неї, щоб добити та урвати собі шматок пиріга від неї.

Тобто Захід не дурний, а отой Китай самий хитродупий.
Україна ж тягне найважчий тягар - безпосередньо війну. Але нам діватися нікуди. Вибору нема, тільки захищатися.
Всі цим користуються. Але таке життя.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?

До того часу окупанти побудують укріплену лінію оборони, наженуть мобіків і свіжих контрактників, а струмочок західної зброї помітно пересохне через обміління запасів.

Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 00:02

  alex_dvornichenko написав:Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
ВВП Запада примерно около 50 трл-нов долл. ВВП раши 1,8 трлн. Но дело в том что Запад не спешит тратить на противостояние эквивалентно ВВП, а россияне готовы терпеть как в КНДР. Тем более там и раньше очень большая часть ВВП распределялась во всякие ФНБ, ЗВР и пр. Да и военные расходы зашкаливали. Одна из немногочисленных стран где ВВП на душу значительно выше среднегодового дохода граждан.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 00:04

  alex_dvornichenko написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?

До того часу окупанти побудують укріплену лінію оборони, наженуть мобіків і свіжих контрактників, а струмочок західної зброї помітно пересохне через обміління запасів.

Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.

Росс. экономика может, конечно, значительно меньше, чем западная.
Но у них остались большие запасы ещё с советских времён, а запад многое ликвидировал. Понятно, что старые снаряды и ракеты ненадёжны, порой не взрываются, порой падают там же, где запустили, но большинство всё же долетает и взрывается. Кроме того, РФ не совсем ликвидировала старые производства.
И опять же понятно, что новые западные вооружения качественнее и точнее старых советских, но и дороже и их меньше. Мы не можем устраивать "огненный вал".
А Западу желательно для наращивания производства переводить экономику на военные рельсы. На это они пока не идут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 00:24

  freeze написав:Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место
Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души.

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Появляйтесь почаще. Волнуемся за Вас.
ЛАД
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  #<1 ... 3093309430953096
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