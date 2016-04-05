Додано: Суб 24 гру, 2022 01:15

В Екатеринбурге мигранты и кавказцы замесили русских детей.



Центр города, KFC, публичное место. Подошли вымогать деньги — получили отказ — начали бить. Удары профессиональные, будь у нерусских нож, русские бы вытекли быстро, и никакая реанимация не успела бы. А ножи в руках скоро будут каждый раз, это вопрос времени.



Среднеазиат и кавказец жесток с детства, привычен бить, резать, насиловать, грабить. Постоянные избиения и чмор матерей в семьях (остепенившимися отцами-русорезами), плюс ритуальные убийства животных приучают к насилию и отбивают эмпатию на всю жизнь. Это помимо низкого интеллекта, который сам по себе ограничивает эмпатию. В такой конкурентной среде потом тяжело, среди таких же, а русские ничейные многонациональные территории это идеальная добыча.



Из-за масштаба русореза сажают единицы, но и те в лагере оказываются блатными и делают там всё то же самое.

Там же есть видео. Детей я там не увидел, но не суть. Интересно другое. Реакции окружающих - ноль. Ну как и на Бучу и на всё остальное. Насилие и право сильного это будущее нет это уже настоящее росии.Если какой то бизнес оттуда ещё не свалил, он сильно пожалеет. Или отожмут или будет платить дань, как уже платили её монгольским ханам.Если нет реакции общества на несправедливость насилие, на убийства Немцова и Политковской, то "право сильного" вопрос времени.