sergey_sryvkin написав: посваряться і з китаєм, чом би й ні.
А може й так: хитродупий Китай зараз отримує дивіденди, в той час поки Захід витрачається на боротьбу з рашкою; потім, коли рфія ослабне під натиском України та Заходу, то підключиться до тиску на неї, щоб добити та урвати собі шматок пиріга від неї.
Тобто Захід не дурний, а отой Китай самий хитродупий. Україна ж тягне найважчий тягар - безпосередньо війну. Але нам діватися нікуди. Вибору нема, тільки захищатися. Всі цим користуються. Але таке життя.
alex_dvornichenko написав:Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
ВВП Запада примерно около 50 трл-нов долл. ВВП раши 1,8 трлн. Но дело в том что Запад не спешит тратить на противостояние эквивалентно ВВП, а россияне готовы терпеть как в КНДР. Тем более там и раньше очень большая часть ВВП распределялась во всякие ФНБ, ЗВР и пр. Да и военные расходы зашкаливали. Одна из немногочисленных стран где ВВП на душу значительно выше среднегодового дохода граждан.
ЛАД написав:Но почему по срокам Вы ориентируетесь именно на начало лета?
До того часу окупанти побудують укріплену лінію оборони, наженуть мобіків і свіжих контрактників, а струмочок західної зброї помітно пересохне через обміління запасів.
Удивительно рядом. Западная экономика не сможет, а российская сможет... тут такая история. Пока жирный похудеет, худой сдохнет.
Росс. экономика может, конечно, значительно меньше, чем западная. Но у них остались большие запасы ещё с советских времён, а запад многое ликвидировал. Понятно, что старые снаряды и ракеты ненадёжны, порой не взрываются, порой падают там же, где запустили, но большинство всё же долетает и взрывается. Кроме того, РФ не совсем ликвидировала старые производства. И опять же понятно, что новые западные вооружения качественнее и точнее старых советских, но и дороже и их меньше. Мы не можем устраивать "огненный вал". А Западу желательно для наращивания производства переводить экономику на военные рельсы. На это они пока не идут.
freeze написав:Опять перебазируемся. Восемь дней пробыли, недообжились, недоокопались, и вот тебе вводная, завтра на новое место Хочется сказать теплые слова о населении Херсонской области. Это что-то, идёшь по селу, уже люди начали возвращаться, кто кофе пытается угостить, молоко несут, пирожки, сейчас пиццу даже принесли, сами пекли говорят, все пытаются поговорить, спасибо сказать. Херсонская область это наши люди, тронут до глубины души.
В Екатеринбурге мигранты и кавказцы замесили русских детей.
Центр города, KFC, публичное место. Подошли вымогать деньги — получили отказ — начали бить. Удары профессиональные, будь у нерусских нож, русские бы вытекли быстро, и никакая реанимация не успела бы. А ножи в руках скоро будут каждый раз, это вопрос времени.
Среднеазиат и кавказец жесток с детства, привычен бить, резать, насиловать, грабить. Постоянные избиения и чмор матерей в семьях (остепенившимися отцами-русорезами), плюс ритуальные убийства животных приучают к насилию и отбивают эмпатию на всю жизнь. Это помимо низкого интеллекта, который сам по себе ограничивает эмпатию. В такой конкурентной среде потом тяжело, среди таких же, а русские ничейные многонациональные территории это идеальная добыча.
Из-за масштаба русореза сажают единицы, но и те в лагере оказываются блатными и делают там всё то же самое.
Там же есть видео. Детей я там не увидел, но не суть. Интересно другое. Реакции окружающих - ноль. Ну как и на Бучу и на всё остальное. Насилие и право сильного это будущее нет это уже настоящее росии.
Если какой то бизнес оттуда ещё не свалил, он сильно пожалеет. Или отожмут или будет платить дань, как уже платили её монгольским ханам.
Если нет реакции общества на несправедливость насилие, на убийства Немцова и Политковской, то "право сильного" вопрос времени.
Vlad442 написав:К сожалению это все пока не так позитивно. Все "антиамерианцы" свой позицией поддерживают Россию. Если бы ей объявили междунарную полную блокаду, то загнали бы как бешеную собаку. Пока Китай и Индия играют в свою игру ослабления "гегемонов". Чем дольше у них получится, тем дольше продлится война.
Китай и Индия покупает сильно ниже рынка - это да Но для РФ - это было бы хорошо, если бы у РФ был бы другой источник прибыли, а его нет
"Досить, батьку, торгувати - здачу нічим вже давати" - это про РФ
Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится. Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.
що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?
Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку