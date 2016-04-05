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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3094309530963097
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 09:59

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
Ненавиділи Президента і військово-політичне керівництво:
2010-2014 — ЗСУ, підприємці, інтелігенція.
2014-2019 — русня, ОПЗЖ, міхушвіли, комуняки.
2019-2022 — русня, ОПЗЖ, порохоботи.

Какая примитивная манипуляция

c 2014 по 2019 ты сам гнал на Порошенко. То ты у нас русня или ОПЗЖ ?
да ты прав, манипуляция в пользу ПАП, в 2019 его ненавидело гораздо больше перечисленных слоёв населения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:25

  Shaman написав:
  Vlad442 написав:Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится.
Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.

що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?

Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку :D

Самодостатьня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:42

Минулої доби біржові ціни на газ у Європі впали вже на 11% — вперше з 13 червня нижче $900 за тисячу кубометрів.

У той же час, на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2023 року — перевищила $84 за барель.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:54

  vitaliian написав:
Минулої доби біржові ціни на газ у Європі впали вже на 11% — вперше з 13 червня нижче $900 за тисячу кубометрів.

У той же час, на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2023 року — перевищила $84 за барель.

Аномально тепла зима.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:10

От "Анатолій Штефан "Штірліц"":
🤯Схоже на те, що в біонейроамериканобойових лаболаторіях Казахстану винайшли бойовий кумис, який знищує лише росіян!

https://t.me/a_shtirlitz/23507

Здесь, в видео, кто-то из их пропагандонов говорит, что
прямое столкновение [с Казахстаном] безусловно будет. И тут график рисуем не мы. График нарисован вопросами стратегической целесообразности столкновения с Китаем
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