▪️Ожесточённый штурм Бахмута - это вопрос идеологии и медиа. Это и есть причина, по которой подразделения "Вагнера" так оголтело пытаются захватить город. Им нужно показать, что они - сила, что они могут то, чего не может российская армия. Мы это чётко видим и понимаем.▪️Захват Бахмута не является стратегически важным, но он улучшит позиции РФ на востоке, открывая дороги к другим городам на Донбассе.▪️Чтобы убедить Иран поставлять дроны, Россия предложила технологии для иранской военной промышленности. Но до сих пор Иран отказывался поставлять России баллистические ракеты.▪️Иран не спешит это делать по понятным причинам: как только Россия получит первые ракеты, санкционное давление на Иран вырастет.▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.