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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3095309630973098>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 09:59

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
Ненавиділи Президента і військово-політичне керівництво:
2010-2014 — ЗСУ, підприємці, інтелігенція.
2014-2019 — русня, ОПЗЖ, міхушвіли, комуняки.
2019-2022 — русня, ОПЗЖ, порохоботи.

Какая примитивная манипуляция

c 2014 по 2019 ты сам гнал на Порошенко. То ты у нас русня или ОПЗЖ ?
да ты прав, манипуляция в пользу ПАП, в 2019 его ненавидело гораздо больше перечисленных слоёв населения.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:25

  Shaman написав:
  Vlad442 написав:Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится.
Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.

що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?

Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку :D

Самодостатьня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:42

Минулої доби біржові ціни на газ у Європі впали вже на 11% — вперше з 13 червня нижче $900 за тисячу кубометрів.

У той же час, на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2023 року — перевищила $84 за барель.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:54

  vitaliian написав:
Минулої доби біржові ціни на газ у Європі впали вже на 11% — вперше з 13 червня нижче $900 за тисячу кубометрів.

У той же час, на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2023 року — перевищила $84 за барель.

Аномально тепла зима.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:10

От "Анатолій Штефан "Штірліц"":
🤯Схоже на те, що в біонейроамериканобойових лаболаторіях Казахстану винайшли бойовий кумис, який знищує лише росіян!

https://t.me/a_shtirlitz/23507

Здесь, в видео, кто-то из их пропагандонов говорит, что
прямое столкновение [с Казахстаном] безусловно будет. И тут график рисуем не мы. График нарисован вопросами стратегической целесообразности столкновения с Китаем
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:50


▪️Ожесточённый штурм Бахмута - это вопрос идеологии и медиа. Это и есть причина, по которой подразделения "Вагнера" так оголтело пытаются захватить город. Им нужно показать, что они - сила, что они могут то, чего не может российская армия. Мы это чётко видим и понимаем.

▪️Захват Бахмута не является стратегически важным, но он улучшит позиции РФ на востоке, открывая дороги к другим городам на Донбассе.

▪️Чтобы убедить Иран поставлять дроны, Россия предложила технологии для иранской военной промышленности. Но до сих пор Иран отказывался поставлять России баллистические ракеты.

▪️Иран не спешит это делать по понятным причинам: как только Россия получит первые ракеты, санкционное давление на Иран вырастет.

▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.

https://t.me/ToBeOr_Official/10219
https://www.nytimes.com/2022/12/23/worl ... hreat.html
по 7куе они их могут наделать миллионы...
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59

Власти Грузии убивают бывшего президента Михаила Саакашвили ядом, доставленным из России и по поручению российского руководства. Это специфическая смесь отравляющих веществ, которую дозированно добавляют в пищу и средства личной гигиены.
https://t.me/generalsvr2/389
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:00

  vitaliian написав:
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.

https://t.me/ToBeOr_Official/10219
https://www.nytimes.com/2022/12/23/worl ... hreat.html
по 7куе они их могут наделать миллионы...

А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:07

Аналитик "Forbes Украина" Владимир Даценко на этой шикарной инфографике показал, как изменился баланс сил Украины и России в декабре по сравнению с мартом.

Разрыв в боевом потенциале между Украиной и Россией постепенно сокращается.

Танки:
март: 🇷🇺3300 🇺🇦858
декабрь: 🇷🇺1500-2000 🇺🇦1000

Бронемобили:
март: 🇷🇺16650 🇺🇦2500
декабрь: 🇷🇺10000 🇺🇦3000

Артиллерия:
март: 🇷🇺4200 🇺🇦1540
декабрь: 🇷🇺3000 🇺🇦1000

Как видим, отставание Украины по танкам сократилось с 4 раз до 1,5. Отставание по бронемобилям с 7 раз до 3,5. По количеству артиллерийских установок сохраняется то же отставание в 3 раза, однако Украина догоняет за счёт качества западной артиллерии и РСЗО, плюс, как сообщают многие обозреватели, у России уже начались значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами.

Зображення
https://twitter.com/Volodymyr_D_/status ... 36/photo/1
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:09

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.

по 7куе они их могут наделать миллионы...

А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?

Следующий президент будет тот, кто наобещает его сделать. Вангую с 2023 все уцелевшие заводы будут работать на оборонпром.
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