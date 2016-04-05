Vlad442 написав:Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится. Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.
що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?
Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку
Самодостатьня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.
▪️Ожесточённый штурм Бахмута - это вопрос идеологии и медиа. Это и есть причина, по которой подразделения "Вагнера" так оголтело пытаются захватить город. Им нужно показать, что они - сила, что они могут то, чего не может российская армия. Мы это чётко видим и понимаем.
▪️Захват Бахмута не является стратегически важным, но он улучшит позиции РФ на востоке, открывая дороги к другим городам на Донбассе.
▪️Чтобы убедить Иран поставлять дроны, Россия предложила технологии для иранской военной промышленности. Но до сих пор Иран отказывался поставлять России баллистические ракеты.
▪️Иран не спешит это делать по понятным причинам: как только Россия получит первые ракеты, санкционное давление на Иран вырастет.
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.
Власти Грузии убивают бывшего президента Михаила Саакашвили ядом, доставленным из России и по поручению российского руководства. Это специфическая смесь отравляющих веществ, которую дозированно добавляют в пищу и средства личной гигиены. https://t.me/generalsvr2/389
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.
А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
Как видим, отставание Украины по танкам сократилось с 4 раз до 1,5. Отставание по бронемобилям с 7 раз до 3,5. По количеству артиллерийских установок сохраняется то же отставание в 3 раза, однако Украина догоняет за счёт качества западной артиллерии и РСЗО, плюс, как сообщают многие обозреватели, у России уже начались значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами.
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.
по 7куе они их могут наделать миллионы...
А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
Следующий президент будет тот, кто наобещает его сделать. Вангую с 2023 все уцелевшие заводы будут работать на оборонпром.