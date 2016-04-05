BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
Можем, но через "кабинет". Чей кабинет - практически достоверно известно.
Ведь закупаются беспилотники, и импортные и наши. Но "не только лишь все", а "кого надо". Секрет в процедуре отбора (разрешения на закупку) "кого надо". Поэтому и проводятся и используются многие украинские разработки только за счёт донатов и полуподпольно. Т.е. государство в лице отдельных чиновников готово пожертвовать страной - но не личным карманом
Как видим, отставание Украины по танкам сократилось с 4 раз до 1,5. Отставание по бронемобилям с 7 раз до 3,5. По количеству артиллерийских установок сохраняется то же отставание в 3 раза, однако Украина догоняет за счёт качества западной артиллерии и РСЗО, плюс, как сообщают многие обозреватели, у России уже начались значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами.
Habib написав:государство в лице отдельных чиновников готово пожертвовать страной - но не личным карманом
вы про РФ? Там да чиновник первое лицо. А в Украине сейчас чиновник - никто. Единственный невоенный чиновник с признанным авторитетом это Президент. Захочет он продать свой авторитет за пару ярдов зелени? Посмотрим, ответ не очевидный, слишком дорого лично ему обошлась война, чтобы торговать авторитетом на базаре. Да и покупать будет некому. https://zn.ua/internal/rukovoditel-hlav ... atija.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 гру, 2022 13:13, всього редагувалось 3 разів.
Habib написав:государство в лице отдельных чиновников готово пожертвовать страной - но не личным карманом
вы про РФ? Там да чиновник первое лицо. А в Украине сейчас чиновник - никто. Единственный чиновник с признанным авторитетом это Президент. Захочет он продать свой авторитет за пару ярдов зелени? Посмотрим, ответ не очевидный, слишком дорого ему обошлась война, чтобы торговать авторитетом.
Так будут у нас свои тысячи дешевых "шахедов" для удара по россиянским военным объектам? Что мешает?
Habib написав:государство в лице отдельных чиновников готово пожертвовать страной - но не личным карманом
вы про РФ? Там да чиновник первое лицо. А в Украине сейчас чиновник - никто. Единственный невоенный чиновник с признанным авторитетом это Президент. Захочет он продать свой авторитет за пару ярдов зелени? Посмотрим, ответ не очевидный, слишком дорого лично ему обошлась война, чтобы торговать авторитетом на базаре.
Вы читать вообще умеете? Телемарафон голову забил? Где я говорил про рф? В Украине чиновник никто? - Ну заедьте-выедьте без разрешения чиновника или пошлите подальше налоговую при блокировнке накладной. Таможня ОК работает? Или попробуйте посудиться. Президент решает в Украине про закупки аналогов шахед-мобилей?
Зе-марафон головного мозга. Но Зе и правда многое решает - например ставит продюсера 95 квартала на должность главы СБУ, который ставит своих людей, которые сдают пол-страны. Или назначает, награждает других своих бывших коллег, знакомых и т.д. на высочайшие гос. должности. За это стоял Майдан?
BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
С нуля своими силами даже тостер непросто сделать. Те же Шахиды собирают из комплектующих, которые долго завозили в обход санкций. У производителей на них уже есть контракты, очередь - это не бананы в супермаркете. Желание помочь у западных союзников отсутствует, так как они бояться расширения конфликта, так что видимо действуют негласные правила и ограничения.
Vlad442 написав:Нам бы так хотелось, однако это на самом деле свидетельство, что Россию не смогли выкинуть из мировой кооперации. Значит у нее будет сохранятся самодостаточная экономика с помощью Индии, Аргентины, Бразилии, Китая, а не обрушится. Это не про Украину, это про более глобальную битву. Если бы Россия напала 20 лет назад, ее бы уничтожили экономически, а сейчас Запад уже не тот.
що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?
Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку
Самодостатьня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.
не ми, а вони
в глобалізованому світі можна бути самодостатнім на рівні технологій 80х років минулого сторіччя. в наш час це неможливо. до того ж дехто вважає, що для самодостатньої економіки потрібно не менш, ніж 200 млн населення
й тому світ прийшов вже до розуміння, що взаємодія більш вигідна для всіх, ніж ворожнеча. РОЗВИНЕНИЙ світ. а всілякі бантустани хваляться своєю особливістю. хоча за особливістю завжди криється бажання панувати довічно того чи іншого диктатора.
загалом, не буде в Раші самодостатньої економіки, може бути щось на кшталт Ірану, Пакістану чи КНДР. й то як Пакістан , якщо пощастить