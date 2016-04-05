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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:41
Vlad442 написав: BIGor написав:
А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
С нуля своими силами даже тостер непросто сделать. Те же Шахиды собирают из комплектующих, которые долго завозили в обход санкций. У производителей на них уже есть контракты, очередь - это не бананы в супермаркете.
Желание помочь у западных союзников отсутствует, так как они бояться расширения конфликта, так что видимо действуют негласные правила и ограничения.
Странно, очереди на мопедный мотор в годы? Проблема с шахидами возникла как я помню летом, прошло 5-6 мес. Когда только Иран рашке передает около 1700 дронов? Запад нам не дает те моторы, а подсанкионному Ирану - дает тысячи? Мне кажется, в ОП просто не хотят парится, либо сидят пророссийские деятели - которые все саботируют.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:42
Habib написав:
Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание. "Зе-марафон головного мозга, надо сдаваться пуйлу, пока предлагают" и остальное бла-бла-бла в этом духе
BIGor написав:
кажется, в ОП просто не хотят парится, либо сидят пророссийские деятели - которые все саботируют.
" Зеленский проросийский президент, оборону саботируют, сопротивляться смысла нет, нас предали, надо сдаваться, спасайся кто может аааа". Туда же.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 24 гру, 2022 13:48, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:43
vitaliian написав: Habib написав:
Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание
Хто проти Зе - росіяни?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49
BIGor написав:
А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
А ви колись брали участь в ДКР? Ви маєте уявлення, що таке розробка нового пристрою і запуск???
Щоб ви розуміли, "Лелека" розробляється з 14 чи 15 року. В 17 вже використовувався у військах. І тільки на початок повногмаштабного вторгнення це вже більш-менш робоча машина. Ланцет вперше представлений у 18 році. На даний момент досить сира штука. Хоча дешева й масова.
Іран перші дрони почав використовувати ще в 90-их через відсутність авіації. Shahed-136 почали розробляти в 17-18 роках, в 20 перше бойове застосування. Допилюють досі, судачи з усього.
На жаль, 9 жінок за 1 місяць дитини не виносять.
З чого ви взяли, що в нас нічого не робиться?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49
BIGor написав:
Странно, очереди на мопедный мотор в годы?
Там стоит не мопедный мотор, а мотор с особыми характеристиками, высокой мощностью и малым весом. Остальные комплектующие тоже не в супермаркете колбасу купить.
А сделать планер, отладить технологию, провести испытания - только человеку далекому от техники и производства может казаться, что это можно сделать с нуля за считанные месяцы. Особенно под ракетами, которые наводят предатели. Уверен, что до войны Россия вербовала людей из этих структур за любые деньги. Да и идейных любителей русского мира хватает, что показал пример директора Мотор Сичи.
Какие-то разработки ведутся. Может скоро что-то будет.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49
BIGor написав: vitaliian написав: Habib написав:
Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание
Хто проти Зе - росіяни?
"Нужно сплотиться вокруг лидера"
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Habib
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:51
Habib написав:
"Нужно сплотиться вокруг лидера
а вы предлагаете его скинуть, я так понимаю?
BIGor написав: vitaliian написав: Habib написав:
Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание
Хто проти Зе - росіяни?
кто против главнокомандующего в военное время как по вашему сейчас называется?
Согласно части 2 статьи 106 Конституции Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины является Президент страны
дети таких глупостей не спрашивают, как вы.
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